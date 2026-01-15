Rusia se declară „serios îngrijorată” de trimiterea trupelor NATO în Groenlanda

Diplomaţia rusă şi-a exprimat joi „serioasa îngrijorare” cu privire la anunţul trimiterii de trupe NATO în Groenlanda, după o întâlnire la Casa Albă a oficialilor americani cu şefii diplomaţiilor din Groenlanda şi Danemarca, în contextul presiunilor pe care Donald Trump le face pentru a i se ceda insula arctică, potrivit comunicărilor diplomatice citate în articol.

„În loc să desfăşoare o activitate constructivă în cadrul instituţiilor existente, în special al Consiliului Arctic, NATO a ales calea unei militarizări accelerate a Nordului şi îşi consolidează prezenţa militară acolo sub pretextul imaginar al unei ameninţări crescânde din partea Moscovei şi Beijingului”, a denunţat într-un comunicat Ambasada rusă la Bruxelles, unde se află sediul Alianţei Nord-Atlantice.

Suedia, Germania, Norvegia şi Franţa urmează să participe la o misiune militară europeană în Groenlanda, definită ca o „explorare a Groenlandei”, începând de joi şi până sâmbătă, a anunţat miercuri Germania.

„Primii operatori au ajuns deja la faţa locului”, a declarat pentru Le Figaro o sursă militară franceză.

Aceşti soldaţi însărcinaţi cu „recunoaşterea” vor fi însoţiţi de alţii în zilele următoare, au precizat aceleaşi surse militare citate de Le Figaro.

Ei vor participa la un exerciţiu organizat de armata daneză, la care se vor putea alătura şi alte forţe europene, conform informaţiilor transmise de surse militare franceze pentru Le Figaro.

Preşedintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, care şi-a convocat joi consiliul de apărare pentru a discuta despre Groenlanda şi Iran, ar urma să ofere detalii despre această desfăşurare mai târziu în cursul zilei, în cadrul discursului său de Anul Nou adresat armatei, la baza militară din Istres, potrivit agendei oficiale a preşedinţiei franceze.