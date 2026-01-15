Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Rusia se declară „serios îngrijorată” de trimiterea trupelor NATO în Groenlanda

T.B.
Internaţional / 15 ianuarie, 12:23

Rusia se declară „serios îngrijorată” de trimiterea trupelor NATO în Groenlanda

Diplomaţia rusă şi-a exprimat joi „serioasa îngrijorare” cu privire la anunţul trimiterii de trupe NATO în Groenlanda, după o întâlnire la Casa Albă a oficialilor americani cu şefii diplomaţiilor din Groenlanda şi Danemarca, în contextul presiunilor pe care Donald Trump le face pentru a i se ceda insula arctică, potrivit comunicărilor diplomatice citate în articol.

„În loc să desfăşoare o activitate constructivă în cadrul instituţiilor existente, în special al Consiliului Arctic, NATO a ales calea unei militarizări accelerate a Nordului şi îşi consolidează prezenţa militară acolo sub pretextul imaginar al unei ameninţări crescânde din partea Moscovei şi Beijingului”, a denunţat într-un comunicat Ambasada rusă la Bruxelles, unde se află sediul Alianţei Nord-Atlantice.

Suedia, Germania, Norvegia şi Franţa urmează să participe la o misiune militară europeană în Groenlanda, definită ca o „explorare a Groenlandei”, începând de joi şi până sâmbătă, a anunţat miercuri Germania.

„Primii operatori au ajuns deja la faţa locului”, a declarat pentru Le Figaro o sursă militară franceză.

Aceşti soldaţi însărcinaţi cu „recunoaşterea” vor fi însoţiţi de alţii în zilele următoare, au precizat aceleaşi surse militare citate de Le Figaro.

Ei vor participa la un exerciţiu organizat de armata daneză, la care se vor putea alătura şi alte forţe europene, conform informaţiilor transmise de surse militare franceze pentru Le Figaro.

Preşedintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, care şi-a convocat joi consiliul de apărare pentru a discuta despre Groenlanda şi Iran, ar urma să ofere detalii despre această desfăşurare mai târziu în cursul zilei, în cadrul discursului său de Anul Nou adresat armatei, la baza militară din Istres, potrivit agendei oficiale a preşedinţiei franceze.

Opinia Cititorului ( 3 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 15.01.2026, 12:30)

    Înjuri de după gard și te plângi când vezi cărămida apropiindu-se de... dinți.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 15.01.2026, 12:51)

    Chiar, nu observati,,"ironia" din declaratiile lor :))? Ei fac "caterinca",urmariti declaratiile ,din ultimea perioada! Multumim Frantei,pt.tot ce a facut pt.tara noastra pe parcursul istoriei,dar acest presedinte devine mai ridicol ,decat a fost de la vizitele sale la "acea masa luuunga si alba" ,de unde de la 15 ml distanta ,incerca sa-si "convinga" omologul "sa stea in banca lui".Mai bine discutati concret despre PLATINUM DOME ,peste Europa,Bibi are tehnologia,Europa are banii,lasati focile cainii si pinguinii.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 15.01.2026, 13:45)

    Cu cit unii se invesuneaza mai mult cu atit Europa devine , asa cum ne-a si spus deja doamna Ursula von der Leyen , o mare putere militara .Evident cei care o fac stiu si ei asta altfel ar tacea milc .

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

