Rusia transmite un ultimatum pentru trupele ucrainene din Pokrovsk şi Kupiansk: Numai dacă se predau se mai pot salva

T.B.
Internaţional / 5 noiembrie, 11:31

Rusia transmite un ultimatum pentru trupele ucrainene din Pokrovsk şi Kupiansk: Numai dacă se predau se mai pot salva

Rusia a declarat miercuri că trupele ucrainene din oraşele Pokrovsk şi Kupiansk, grav afectate de luptele din regiune, sunt încercuite şi le-a transmis că ar trebui să se predea, deoarece altfel nu au nicio şansă de supravieţuire, relatează Reuters.

Rusia încearcă să captureze Pokrovsk, supranumit „poarta de intrare în Doneţk”, din 2024, ca parte a unei încercări de a cuceri întreaga regiune Donbas, din care forţele ucrainene controlează încă aproximativ 10%, adică 5.000 km pătraţi.

Schimbând tactica, forţele ruse au renunţat la atacurile frontale pe le-au folosit împotriva altor oraşe şi au folosit „mişcări de cleşte” pentru a încercui aproape complet forţele ucrainene atât în Pokrovsk, cât şi în Kupiansk, în timp ce unităţi mici, extrem de mobile, şi drone au perturbat logistica şi au semănat haos în spatele liniilor ucrainene.

Tactica Rusiei în ambele obiective a creat ceea ce bloggerii militari ruşi au numit o zonă cenuşie, de ambiguitate, în care niciuna dintre părţi nu are control deplin, dar care este extrem de dificil de apărat pentru Ucraina.

Hărţile câmpului de luptă arată că forţele ruse se află la câţiva kilometri distanţă de a încercui complet Pokrovsk, numit de Rusia Krasnoarmesk, şi controlează o parte semnificativă din Kupiansk, avansând pe drumul principal către oraş.

Ministerul rus al Apărării a contrazis categoric declaraţia preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski de luni, potrivit căreia forţele ucrainene încearcă să elimine ceea ce el a spus că erau doar 60 de soldaţi ruşi în Kupiansk.

Moscova susţine că unităţile ucrainene sunt prinse în aşa-numite „cazane”, iar poziţia lor se deteriorează rapid în timp ce forţele ruse avansează, „fără a lăsa soldaţilor ucraineni nicio şansă de a se salva, în afară de predarea voluntară”.

Marţi, Zelenski a venit la Pokrovsk pentru a evalua situaţia şi a vizita trupele de pe teren.

La aproape patru ani de la începutul celui mai sângeros război din Europa de după al Doilea Război Mondial, Rusia încearcă să cucerească întreg Donbasul şi avansează în regiunile Harkov şi Dnipropetrovsk din estul Ucrainei.

Armata rusă afirmă că are peste 19% din teritoriul Ucrainei sub control, adică aproximativ 116.000 km pătraţi. Hărţile pro-ucrainene indică faptul că Rusia a cucerit peste 3.400 km pătraţi din teritoriul ucrainean în acest an.

Opinia Cititorului ( 6 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  Comentariu eliminat conform regulamentului
    (mesaj trimis de Redacţia în data de 05.11.2025, 12:07)

    ...

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 05.11.2025, 12:12)

    Ukraina trebuie sa se predea Rusiei .. Nu mai are nici o șansa ..

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 2.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 05.11.2025, 12:19)

      Binenteles, pacea trebuia facuta cand erau rusii pe fuga. demul trebuia facuta pacea. conditiile vor fi tot mai rele.

      De fapt sutn aceleasi:transformarea Ucrainei in provincie ruseasca.  

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      2.2.  pt 2 si 2.1 da ,asa cred cei doi neuroni (răspuns la opinia nr. 2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 05.11.2025, 13:03)

      vezi ca nu iti functioneaza traducatorul poate in chineza merge mai bine, de cand au ajuns corciturile asa de grijulii ? sau vine iarna se implinesc 4 ani de razboi si ei nimic, doar milioane de mortaciuni, eu zic ca a doua varianta este reala ,restul propaganda interna pentru creierele spalate si cresterea numarului de nemultumiti mai ales ca Ucraina a primit un nou lot de rachete Storm -SCALP , ii zapacesc in Crimeea si Donbas.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      2.3.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 05.11.2025, 13:31)

      te minti singur, si n-am tradus din nici o chineza. as vrea sa castige ucraina, dar una e sa vezi lucrurile fals ca asa ai vrea sa fie, si alta e sa vezi lucrurile cum sunt. Ucraina are iar 2 orase incercuite. Poate sa iasa de aici? Probabil nu. zelenski e zalud man, de 4 ani dureaza razboiul da, dar rusii inainteaza. nu invers. si oamenii mor, in final tot acolo va ajunge pasalac rusesc depinde doar cu cati multi morti si cate ditrugeri.

      Pt omul de rand va fi cam egal cu EU sau cu rusia uite belarusii, sunt liberi sa plece din tara nu ca noi pe vremea lui ceasca, dar nu pleaca, nu masiv, mai multi pleaca din RO.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  Comentariu eliminat conform regulamentului
    (mesaj trimis de Redacţia în data de 05.11.2025, 12:52)

    ...

