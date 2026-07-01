Salariul minim brut creşte la 4.325 de lei

Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înregistrează o creştere automată până la valoarea de 4.325 de lei lunar din prima zi a lunii iulie, potrivit unui comunicat de presă publicat pe site-ul oficial al guvernului.

Decizia guvernamentală elimină sporurile şi adaosurile din suma fixată, calculul fiind raportat la un program complet de lucru de 166,667 ore pe lună, conform documentului oficial.

Nivelul anterior s-a situat la valoarea de 4.050 de lei lunar în baza indicatorilor valabili pentru perioada anterioară, potrivit aceleiaşi surse.

Modificarea curentă determină un avans nominal de 275 de lei în sumă brută, arată datele transmise de executiv.

Angajaţii încasează un salariu net de 2.699 de lei în urma aplicării deducerii legale de 200 de lei, conform sursei citate.

Numărul total al beneficiarilor acestei măsuri de protecţie socială atinge pragul de 1.759.027 de persoane la nivel naţional, indică datele oficiale.

O ordonanţă de urgenţă separată corelează veniturile din sectorul agricol şi industria alimentară cu noile standarde naţionale, potrivit comunicatului oficial.

Executivul elimină reglementările speciale anterioare pentru asigurarea unui tratament unitar pe piaţa muncii, conform sursei menţionate.