Sănătate: Pacienţii pot raporta redirecţionările abuzive către cabinete private

O.D.
Ziarul BURSA #Internaţional / 19 august

Sănătate: Pacienţii pot raporta redirecţionările abuzive către cabinete private

Ministerul Sănătăţii va lansa, începând cu 1 septembrie, un formular online prin care pacienţii vor putea raporta situaţiile în care au fost direcţionaţi abuziv din spitalele publice către cabinete private. Măsura a fost anunţată de ministrul Alexandru Rogobete.

Cum va funcţiona sistemul de raportare

Formularul va fi disponibil pe site-ul Ministerului Sănătăţii şi va permite pacienţilor să indice spitalul unde s-a întâmplat redirecţionarea, numele medicului implicat, cabinetul privat spre care au fost trimişi şi costurile suportate. Sesizările vor fi analizate de specialiştii ministerului şi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, iar cazurile confirmate vor fi sancţionate.

Practici denunţate: „Nu sunt locuri”, „aparat stricat”, „nu există condiţii”

Potrivit ministrului, în numeroase situaţii pacienţii sunt trimişi către privat sub diverse pretexte: lipsa locurilor, plafon epuizat, aparate medicale defecte sau lipsa condiţiilor. „Această practică este inacceptabilă şi nedemnă”, a subliniat Rogobete, pe facebook, precizând că serviciile respective ar fi trebuit să fie gratuite în cadrul sistemului public.

Pacientul are dreptul să aleagă, nu să fie constrâns

Ministrul a reamintit că pacientul are libertatea de a decide dacă se tratează la stat sau la privat, însă nu poate fi obligat să plătească în plus pentru servicii pe care legea le prevede ca gratuite. „Activitatea medicală în privat se desfăşoară după programul din spitalul public, nu în locul acestuia şi nu în detrimentul pacienţilor”, a precizat ministrul.

Alexandru Rogobete a recunoscut că în spitalele publice există mulţi profesionişti dedicaţi, dar şi excepţii care subminează încrederea în sistem. „Pacienţii merită tratament corect, demnitate şi grijă - nu umilinţă şi presiuni financiare. Îmi asum această schimbare, oricât de dificilă ar fi. Sănătatea românilor nu se negociază”, a conchis ministrul, subliniind că personalul medical de bună-credinţă are sprijinul instituţiei.

