Şase din zece români observă o creştere a reclamelor suspecte online

U.B.
Miscellanea / 26 ianuarie, 11:19

Şase din zece români observă o creştere a reclamelor suspecte online

Şase din zece români (63%) au remarcat o creştere semnificativă a reclamelor suspecte sau aparent frauduloase în 2025. Aproximativ o treime dintre respondenţi (35%) verifică dacă oferta provine dintr-o sursă de încredere, iar aproape patru din zece (38%) citesc rareori mai mult decât titlul unei ştiri înainte de a-şi forma o opinie, potrivit unui studiu realizat de Visa.

Datele arată că titlurile de ştiri false generate cu inteligenţă artificială sunt de peste două ori mai eficiente în a induce în eroare consumatorii decât recenziile false ale clienţilor (26% faţă de 10%). Aproape două persoane din zece au raportat pierderi financiare din cauza escrocheriilor online, iar 25% au declarat că s-au confruntat cu stres, anxietate sau ruşine, potrivit unui comunicat de presă.

Visa a rulat timp de 12 zile bannere care simulau conţinut fals generat cu AI pe trei platforme de ştiri din România, ca parte a campaniei de conştientizare a riscurilor online. Vizualurile au fost afişate de peste două milioane de ori, iar peste 22.000 de utilizatori au dat click fără să ştie unde vor fi direcţionaţi. Majoritatea interacţiunilor (89%) au avut loc de pe smartphone, arată studiul.

Country Manager Visa România, Elena Ungureanu, a declarat că „studiul arată cât de convingătoare pot fi aceste tipuri de imagini şi cât de uşor pot fi confundate cu informaţii reale. Peste o treime dintre români nu au încredere în capacitatea lor de a identifica conţinutul generat cu AI, ceea ce subliniază nevoia de educaţie digitală”, conform comunicatului.

Visa foloseşte de peste trei decenii instrumente bazate pe inteligenţă artificială pentru prevenirea fraudelor online. În ultimii cinci ani, compania a investit peste 13 miliarde de dolari în tehnologie, iar departamentul Visa Scam Disruption a identificat în 2025 tentative de fraudă în valoare de peste 1 miliard de dolari la nivel global, dintre care peste 260 de milioane de dolari în Europa, potrivit comunicatului.

Studiul a fost realizat de Opinium, pe un eşantion de 1.000 de adulţi din România, reprezentativ la nivel naţional, ca parte a unei cercetări desfăşurate pe 11 pieţe europene, se adaugă în comunicat.

26 ianuarie

26 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 26 ianuarie

