Şase morţi şi şapte răniţi într-un incendiu la un depozit de parfumuri din nord-vestul Turciei

Un incendiu izbucnit sâmbătă dimineaţă la un depozit de parfumuri din localitatea Dilovasi, provincia Kocaeli, în nord-vestul Turciei, a provocat moartea a şase persoane şi rănirea altor şapte, potrivit agenţiei Anadolu.

Focul a izbucnit în jurul orei 9:00, fiind precedat de mai multe explozii, conform relatărilor presei locale. Echipele de intervenţie au sosit rapid la faţa locului şi au reuşit să stingă incendiul în aproximativ o oră.

Guvernatorul provinciei, Ilhami Aktas, a declarat că o persoană se află în stare critică din cauza arsurilor, iar cauza exactă a incendiului urmează să fie stabilită în urma investigaţiilor.

Majoritatea angajaţilor erau femei, multe dintre ele locuind chiar în cartierul unde se află fabrica de cosmetice.