Scădere de 8% a acţiunilor Rheinmetall, joi, după rezultate financiare sub aşteptări

Acţiunile producătorului german de armament Rheinmetall au scăzut cu 8% joi, consemnând cea mai slabă evoluţie în cadrul indicelui german DAX, transmite CNBC, de la care menţionpm următoarele.

Declinul vine după ce compania a raportat pentru al doilea trimestru vânzări de 2,43 miliarde de euro (2,8 miliarde de dolari), sub estimările analiştilor consultaţi de LSEG, care preconizau 2,5 miliarde de euro. Câştigurile înainte de dobânzi şi taxe (EBIT) au fost de 236 milioane de euro, cu mult sub aşteptările de 295 milioane de euro.

Rheinmetall a explicat că rezultatele sub aşteptări au fost determinate de lipsa de contracte atribuite în perioada raportată, pe fondul alegerilor şi formării unui nou guvern în Germania, una dintre cele mai importante pieţe ale companiei şi client principal în sectorul apărării.

Totuşi, compania şi-a reconfirmat estimările pentru întregul an, mizând pe cererea puternică din divizia de apărare şi pe aşteptările unui val de comenzi în a doua jumătate a anului.

”Rheinmetall este pe drumul cel bun pentru a deveni un campion global în domeniul apărării. Suntem acum şi un partener serios pentru companiile americane. Portofoliul nostru de comenzi este plin şi va continua să crească”, a declarat CEO-ul Armin Papperger într-un comunicat care a însoţit rezultatele.