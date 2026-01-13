Scandal de integritate în Justiţie: acuzaţii de plagiat împotriva ministrului Radu Marinescu

English Version

Guvernul Bolojan se confruntă cu un nou scandal legat de unul dintre membrii săi, după ce ieri Radu Marinescu, ministrul Justiţiei, a fost acuzat într-un articol de presă de faptul că a plagiat la întocmirea tezei sale de doctorat. Cazul Marinescu vine după ce Ionuţ Moşteanu a fost nevoit să demisioneze în 28 noiembrie din funcţia de ministru al Apărării Naţionale, după controversele legate de diploma sa de licenţă.

Controversa privind teza de doctorat a lui Radu Marinescu vine la doar o lună după cazul Lia Savonea, preşedinta Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi a Curţii de Apel Bucureşti, dezvăluit de Recorder în documentarul „Justiţia coruptă” şi la câteva zile după ce ministrul Justiţiei a declanşat procedura de selecţie pentru noii şefi ai DNA, Parchetului General şi DIICOT.

Potrivit analizei realizate de Emilia Şercan şi publicată de Pressone, Radu Marinescu ar fi copiat aproximativ 140 de pagini din totalul de 247 ale lucrării sale de doctorat, susţinută în 2009 la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii din Craiova, sub coordonarea profesorului Ion Dogaru. Investigaţia indică preluări extinse, inclusiv din „Cuvântul înainte al tezei”, fără ghilimele şi fără indicarea sursei, unele segmente de text întinzându-se pe până la 25 de pagini consecutive. Cea mai mare parte a conţinutului considerat plagiat ar proveni din trei lucrări publicate anterior, dintre care una nu ar fi fost citată deloc şi nici inclusă în bibliografie.

În replică, ministrul Justiţiei a respins acuzaţiile. Într-o declaraţie pentru PressOne, Radu Marinescu a afirmat: „Eu nu consider că am plagiat. Asta pot să vă spun”. El a susţinut că teza a fost elaborată „în conformitate cu normele timpului şi sub coordonarea unui profesor academician reputat”. Ulterior, într-o postare amplă pe pagina sa de Facebook, ministrul Radu Marinescu a pus sub semnul întrebării momentul apariţiei investigaţiei, întrebând retoric: „De ce acum? De ce eu?”. El a calificat articolul drept „defăimător şi plin de contradicţii” şi a afirmat că nu a încălcat standardele academice în vigoare la momentul redactării lucrării.

Ministrul Justiţiei a subliniat parcursul său profesional, arătând că a absolvit Facultatea de Drept din Craiova ca şef de promoţie, a profesat timp de 30 de ani ca avocat şi a activat inclusiv în structuri internaţionale ale profesiei. În ceea ce priveşte doctoratul, Radu Marinescu a susţinut că acesta a fost evaluat de comisia de doctorat şi de CNATDCU, „fără a mi se semnala vreo neconformitate”. De asemenea, el a afirmat că doctoratul nu i-a adus beneficii în carieră şi a precizat că nu deţine o catedră universitară, fiind doar cadru didactic asociat.

PressOne arată însă că, în 2009, normele academice şi legislaţia impuneau explicit marcarea textelor preluate din alte lucrări prin ghilimele şi indicarea autorului, contrar afirmaţiilor privind o presupusă „lipsă a normelor”. Investigaţia mai menţionează că anumite pasaje ar fi fost copiate inclusiv din lucrări semnate de coordonatorul de doctorat şi de alţi profesori care au deţinut funcţii de conducere în cadrul facultăţii.

Pe fondul acestui scandal, Partidul Social Democrat a anunţat public că îl susţine pe ministrul Justiţiei. Într-un comunicat de presă emis ieri, PSD afirmă că „îl susţine fără rezerve pe ministrul Justiţiei Radu Marinescu” şi denunţă „tentativa de subminare a procedurilor legale privind numirea şefilor parchetelor”. Potrivit partidului, acuzaţiile ar reprezenta „un atac politic menit să determine înlăturarea ministrului”, momentul apariţiei lor fiind pus în legătură directă cu declanşarea procedurilor de numire a procurorilor-şefi.

PSD susţine, totodată, că ministrul „nu se află deloc în situaţia altor demnitari vizaţi de învinuiri asemănătoare”, arătând că lucrarea sa de doctorat „a fost deja validată de Comisia de doctorat şi CNATDCU, care au considerat că textul a respectat normele academice şi legislaţia în vigoare la acel moment”. În comunicat se mai afirmă că „nu poţi acuza pe cineva că a încălcat o lege care nu era în vigoare la acel moment” şi că verdictul asupra integrităţii academice nu poate fi dat de o persoană sau de presă, ci de instituţiile abilitate ale statului.

Cazul Radu Marinescu redeschide o temă recurentă în spaţiul public românesc: relaţia dintre politică, mediul academic şi justiţie, precum şi modul în care sunt gestionate acuzaţiile de plagiat la nivel înalt. După scandalul recent care a vizat conducerea Înaltei Curţi, noua controversă amplifică presiunea asupra sistemului judiciar şi ridică din nou întrebări despre standardele de integritate ale celor care ocupă funcţii-cheie în stat, într-un moment decisiv pentru numirile din vârful parchetelor.