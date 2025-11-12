Schneider Electric a avut parte de rezultate favorabile în domeniul sustenabilităţii

Compania Schneider Electric a avut parte de rezultate favorabile în al treilea trimestru al anului, în domeniul sustenabilităţii, raportând un scor de 8,52 din 10, ceea ce reprezintă o aliniere puternică cu obiectul de final de an de 8,80, conform comunicatului de presă transmis redacţiei.

Finalizarea anticipată a proiectului Zero Carbon, care a atins o reducere medie de 53% a emisiilor de CO2, reprezintă unul dintre reperele majore ale trimestrului. Acest lucru sprijină peste 1.000 de furnizori prin planuri personalizate de decarbonizare, formare tehnică şi ghidare în tranziţia către energie regenerabilă.

Compania a contribuit la economisirea şi evitarea a 792 de milioane de tone de emisii de CO2, prin produsele şi soluţiile sale începând din 2018. Aceasta se apropie rapid de obiectul de 800 de milioane de tone, anunţând în cadrul evenimentului Climate Week NYC 2025 faptul că îşi extinde eforturile privind decarbonizarea Scope 3.

În paralel, echipamentul AirSeT al Schneider Electric a fost recunoscut de World Economic Forum pentru excelenţa în design sustenabil. Această inovaţie înlocuieşte SF6 cu aer pur şi tehnologie pe bază de vid, eliminând un gaz cu efect de seră puternic si facilitând reţele mai sigure şi mai inteligente.

Din 2009 şi până în prezent, peste 60 de milioane de persoane au obţinut acces la energie verde prin programele Schneider Electric. Acest impact este susţinut de soluţii energetice distribuite, precum microreţelele, care oferă comunităţilor posibilitatea de proprietate locală şi guvernanţă incluzivă.

„Schneider Electric a fost desemnata de trei ori in acest an cea mai sustenabila companie din lume, cel mai recent de către Sustainability Magazine. Aceste recunoaşteri reflecta progresul colectiv pe care îl vedem in diverse industrii. Acţiunile pe care le vedem zi de zi îmi dau si mai multa încredere. Organizaţiile îşi reduc emisiile de carbon, noile tehnologii se implementează pe scara larga, iar oamenii conduc schimbarea cu un scop clar. Sustenabilitatea devine esenţa modului in care operam, inovam si colaboram. Acolo are loc adevărata transformare.”, a declarat Esther Finidori, Chief Sustainability Officer.