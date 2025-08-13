Schneider Electric şi E.ON semnează un acord strategic pentru aparataj electric de medie tensiune fără SF₆

Schneider Electric a anunţat semnarea unui acord-cadru pe termen lung cu E.ON, una dintre cele mai mari companii de energie din Europa, vizând accelerarea tranziţiei către o infrastructură energetică sustenabilă şi digitalizată, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Conform înţelegerii, Schneider Electric va furniza anual aparataj de medie tensiune AirSeT, fără gaz cu efect de seră SF₆, alături de tehnologii digitale de ultimă generaţie.

Acordul marchează continuarea unei colaborări de peste două decenii şi va sprijini E.ON în implementarea unei reţele electrice mai eficiente şi mai prietenoase cu mediul. Aparatajul GM-AirSeT şi RM-AirSeT, care înlocuieşte SF₆ cu aer pur şi vid, a fost deja testat în cadrul unui proiect pilot la subsidiara Westnetz.

Gazul SF₆, interzis în UE pentru aparatajul de medie tensiune de până la 24 kV începând cu 1 ianuarie 2026, are un potenţial de încălzire globală de 24.300 de ori mai mare decât CO₂ şi persistă în atmosferă aproximativ 1.000 de ani.

„Acest contract pe termen lung asigură accesul la tehnologii fără SF₆, sprijină standardizarea şi permite o implementare rentabilă a tranziţiei energetice”, a declarat Lisbeth Buschkuhl, Chief Procurement Officer al E.ON. Melton Chang, vicepreşedinte executiv al diviziei Power Systems la Schneider Electric, a subliniat că parteneriatul modelează viitorul electricităţii în Europa, răspunzând şi noilor cerinţe de reglementare.

Producţia pentru acest acord va fi asigurată în principal de unităţile Schneider Electric din Regensburg (Germania) şi Duna Smart Factory (Ungaria), compania având investiţii majore în extinderea capacităţii industriale europene pentru tehnologii fără SF₆.