Seceta loveşte Europa: peste jumătate din soluri sunt afectate, record absolut pentru ultima decadă

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 14 august

Seceta loveşte Europa: peste jumătate din soluri sunt afectate, record absolut pentru ultima decadă

English Version

Peste 52% din solurile Europei şi ale coastelor mediteraneene au fost afectate de secetă în luna iulie, arată o analiză realizată de AFP pe baza datelor Observatorului European al Secetei (EDO). Este cel mai ridicat procent înregistrat pentru această lună de la începutul măsurătorilor, în 2012, şi cu 21 de puncte peste media ultimilor 12 ani. Specialiştii notează că anul 2025 a adus un şir de recorduri negative: în fiecare lună de la începutul anului, seceta a atins valori istorice. Indicatorul EDO, parte a programului european Copernicus, se bazează pe observaţii prin satelit şi ia în calcul precipitaţiile, umiditatea solului şi starea vegetaţiei, clasificând situaţia în trei niveluri: monitorizare, avertizare şi alertă.

Estul Europei şi Balcanii, în pragul crizei

În Europa de Est şi în Balcani, situaţia este critică. În Ungaria, suprafaţa de sol aflată în nivel de alertă a urcat de la 9% în iunie la 56% în iulie. În Kosovo, creşterea a fost de la 6% la 43%, iar în Bosnia şi Herţegovina de la 1% la 23%. Valurile de căldură persistente din regiune au alimentat şi un număr record de incendii, inclusiv în gropi de gunoi ilegale, care eliberează în atmosferă fum şi gaze toxice.

Turcia, sub presiunea secetei şi incendiilor

În estul Mediteranei, Turcia se confruntă cu o secetă persistentă care afectează peste 60% din teritoriu, lună de lună, din martie. Lipsa precipitaţiilor favorizează incendiile de vegetaţie: la 8 august, focul din vestul ţării a forţat evacuarea a trei sate şi a determinat închiderea traficului maritim în strâmtoarea Dardanele.

Vestul Europei: contrast între zone

În Franţa, situaţia s-a agravat semnificativ: 68% din soluri au fost afectate în iulie, faţă de 44% în iunie. Ţara a trecut printr-un incendiu de proporţii în departamentul Aude, unde flăcările au mistuit 13.000 de hectare de vegetaţie. Un nou val de căldură, al doilea al verii, accentuează riscurile. În Regatul Unit, deşi condiţiile s-au ameliorat, peste două treimi din teritoriu rămân cu deficit de apă. Spania şi Portugalia reprezintă excepţii, cu niveluri reduse de secetă - 7% şi, respectiv, 5%.

O tendinţă alarmantă

Specialiştii avertizează că intensitatea şi frecvenţa secetei în Europa se înscriu într-o tendinţă de lungă durată, amplificată de schimbările climatice. Dacă fenomenul va continua în acelaşi ritm, impactul asupra agriculturii, resurselor de apă şi biodiversităţii ar putea fi sever, cu efecte economice şi sociale resimţite în toată regiunea.

