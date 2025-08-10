Secretarul NATO, optimist pentru întâlnirea Trump-Putin: Trump a exercitat presiune puternică asupra Rusiei

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat duminică că întâlnirea dintre preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin, programată pentru 15 august, va reprezenta o ocazie importantă de a testa seriozitatea lui Putin privind dorinţa de pace, transmite Politico.
Într-un interviu pentru emisiunea „This Week” de la ABC, Rutte a explicat că summitul din Alaska este o oportunitate de a evalua cât de hotărât este liderul rus să pună capăt războiului din Ucraina. El a adăugat că Trump pare dispus să exercite presiuni asupra Rusiei pentru a încheia acest conflict sângeros.
„Preşedintele Trump îşi doreşte să oprească această situaţie, să înceteze pierderile uriaşe de vieţi şi distrugerile masive din Ucraina”, a declarat Rutte. El a subliniat şi eforturile anterioare ale lui Trump de a pune presiune pe Rusia.
Totodată, Trump a fost criticat pentru organizarea întâlnirii fără prezenţa preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, deşi există posibilitatea unei invitaţii ulterioare. Fostul consilier pentru securitate naţională John Bolton, intervievat în aceeaşi emisiune, a spus că Trump a comis greşeli, între care legitimarea unui lider controversat pe teritoriul american şi permiterea lui Putin să prezinte primul propriul plan de pace.
Rutte consideră că summitul reprezintă un punct de pornire valid, dar a subliniat că niciun acord nu va fi posibil fără implicarea Ucrainei şi fără respectarea securităţii şi independenţei sale pe termen lung.
„Orice înţelegere va viza problema teritoriului şi garanţiile de securitate, dar este esenţial ca Ucraina să îşi decidă singură viitorul, să fie o naţiune suverană fără restricţii privind forţele militare şi ca NATO să îşi menţină prezenţa pe flancul estic, în ţări precum Letonia, Estonia şi Finlanda”, a concluzionat secretarul general al Alianţei.
Opinia Cititorului ( 3 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de esop în data de 10.08.2025, 18:54)
Summitul din Alaska poate aduce mari surprize dar o pace adevarata nu poate fi realizata in acest moment .Miza este cu totul alta si ea este una politica .Acum vom vedea cu adevarat de care parte este atasat Trump .Daca face un summit doar cu Putin ,in speranta de a il pune in dificultate politica pe Zelenski ,Trump se desprinde nu numai de Ucraina dar si de Europa dar daca il invita la summit pe Zelenski atunci dificultatea de participare la summit cade in spinarea lui Putin .Daca Putin vine la summit atunci Zelenski si Trump il pot incolti politic cerindu-i in clar oprirea razboiului (motivele sunt umanitare si intr-un caz si in celalalt caz) pentru cel putin 30 de ani fie si pe acest aliniament actual idee care va transforma intreaga zona intr-o imensa granita lata de 30 de km si lunga poate de 1000 intre Europa si Rusia .Apoi trupele NATO pot merge catre granita si Ucraina ,atit cit a mai ramas , poate intra in UE.Putin poate prezenta totul ca pe o victorie iar Zelenski si Trump pot face un duet pentru obtinerea premiului Nobel pentru pace .Si Rusia si Ucraina sunt obosite de razboi iar cresterea numarului de victime nu ii favorizeaza .Sa nu uitam luna februarie a anului 2022 atunci cind eram multumiti daca rusii nu vor trece Nipru .Putin se afla in postura de a pierde nu numai militari care de aceasta data trebuiesc recrutati si din rindul tinerilor etnici rusi educati ceea ce va produce mutari de anvergura cind facem referire la procentele si simpatia oferita lui Putin iar Zelenski este nevoit sa incerce a recurta si cetateni de peste 40 de aani si sa angajeze multe forte de mercenariat cu banii Europei .Solutia este insa acceptabila pentru Europa care ,in momentul stabilizarii granitelor, isi poate aduce alaturi , extrem de rapid,nemaiavind piedici , toate natiunile Europene ce inca nu fac parte din UE.Acesta este marele cistig atasat obtinerii unui armistitiu cu Rusia .Desigur Putin stie si el asta..Daca Putin vine la summit cu Zelenski si Trump atunci ceva cit de cit pozitiv se va intimpla .Daca summitul este doar intre cei doi (Putin-Trump) totul devine doar fanfaronada intre adultii olecuta mai trecuti de o virsta a senectutii .Europenii si Zelenski nu vor recunoaste in veci vreo decizie inutila si absurda .
2. fără titlu
(mesaj trimis de esop în data de 10.08.2025, 19:06)
Serbia Macedonia de Nord , Muntenegru ,Republica Moldova, Kosovo , Albania,Bosnia și Herțegovina , Georgia ,vor fi primite rapid in structurile UE daca Putin doreste sa faca armistitiu .In fapt aceasta este miza finala si asa cum tot repet ea se numeste refacerea Imperiului .Tarile nordice din Europa, ce nu fac inca parte din UE ,vor cere si ele acceptul la fel ca si cele extrem de micute ce din motive de securitate vor adera la NATO si UE. In acel moment (da doamne sa vina cit mai repede ) ne putem gindi mai departe .De ce nu poate chiar Constantinopole .
3. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 10.08.2025, 19:27)
Ha ha ha tocmai postase cineva azi asta
"E veche, a inceput circul obosit rasuflat in care acuma zi si noapte apar cate 7 penibili pe zi si zic chestia asta de 22 de ori pe zi, nu ne mai trebuie "urzica" bate si Caragiale"
chiar ca a sesizat o perfect