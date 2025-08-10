Secretarul NATO, optimist pentru întâlnirea Trump-Putin: Trump a exercitat presiune puternică asupra Rusiei

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat duminică că întâlnirea dintre preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin, programată pentru 15 august, va reprezenta o ocazie importantă de a testa seriozitatea lui Putin privind dorinţa de pace, transmite Politico.

Într-un interviu pentru emisiunea „This Week” de la ABC, Rutte a explicat că summitul din Alaska este o oportunitate de a evalua cât de hotărât este liderul rus să pună capăt războiului din Ucraina. El a adăugat că Trump pare dispus să exercite presiuni asupra Rusiei pentru a încheia acest conflict sângeros.

„Preşedintele Trump îşi doreşte să oprească această situaţie, să înceteze pierderile uriaşe de vieţi şi distrugerile masive din Ucraina”, a declarat Rutte. El a subliniat şi eforturile anterioare ale lui Trump de a pune presiune pe Rusia.

Totodată, Trump a fost criticat pentru organizarea întâlnirii fără prezenţa preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, deşi există posibilitatea unei invitaţii ulterioare. Fostul consilier pentru securitate naţională John Bolton, intervievat în aceeaşi emisiune, a spus că Trump a comis greşeli, între care legitimarea unui lider controversat pe teritoriul american şi permiterea lui Putin să prezinte primul propriul plan de pace.

Rutte consideră că summitul reprezintă un punct de pornire valid, dar a subliniat că niciun acord nu va fi posibil fără implicarea Ucrainei şi fără respectarea securităţii şi independenţei sale pe termen lung.

„Orice înţelegere va viza problema teritoriului şi garanţiile de securitate, dar este esenţial ca Ucraina să îşi decidă singură viitorul, să fie o naţiune suverană fără restricţii privind forţele militare şi ca NATO să îşi menţină prezenţa pe flancul estic, în ţări precum Letonia, Estonia şi Finlanda”, a concluzionat secretarul general al Alianţei.