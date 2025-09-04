Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Sectorul de finanţe-investiţii dă cei mai mulţi miliardari

A.V.
Ziarul BURSA #Internaţional / 4 septembrie

Sectorul de finanţe-investiţii dă cei mai mulţi miliardari

Ultra-bogaţii lumii nu sunt distribuiţi uniform nici pe glob, nici pe sectoare economice, astfel că averile lor tind să se grupeze în doar câteva industrii cu creştere rapidă şi marjă mare de profit, potrivit visualcapitalist.com.

Sursa citată prezintă principalele surse de avere ale ultra-bogaţilor, în funcţie de industrie, în baza cifrelor din Lista Miliardarilor Lumii, ediţia 2025, realizată de Forbes. Toate cifrele prezentate sunt valabile la data de 7 martie 2025.

464 de miliardari au făcut averi din finanţe şi investiţii

Cu 464 de miliardari - 15,3% din totalul anului 2025 - industria de finanţe şi investiţii îşi păstrează coroana, fiind cel mai important domeniu generator de miliardari. Grupul a adăugat, în 2025, 37 de nume noi faţă de 2024, alimentat de pieţele bursiere solide, ieşirile record din capital privat şi o revenire a performanţei fondurilor speculative. Conform Forbes, printre aceşti miliardari se numără: Theresia Gouw (investiţii de capital de risc, avere netă estimată: 1,1 miliarde de dolari); Adebayo Ogunlesi (capital privat, 2,2 miliarde de dolari) şi George Raymond Zage III (participaţie în Grindr, 1,2 miliarde de dolari).

Cu toate acestea, ”Oracolul din Omaha”, Warren Buffett, cu o avere estimată la 154 de miliarde de dolari, rămâne cel mai bogat miliardar din sector. Compania sa, Berkshire Hathaway, continuă să prospere datorită randamentelor din portofoliul său extins de căi ferate, asigurări, utilităţi şi mărci de consum renumite.

Mai mulţi miliardari în tehnologie

Tehnologia are 401 miliardari în 2025, aproape 14% din totalul global, după o creştere cu 59 de persoane faţă de anul trecut, potrivit sursei citate. După o perioadă dificilă în 2022-2023, sectorul s-a bucurat de o redresare accentuată, pe măsură ce instrumentele de productivitate bazate pe inteligenţă artificială, cererea de cloud şi deficitul de semiconductori au impulsionat evaluările.

Cel mai bogat miliardar din domeniul tehnologiei este Mark Zuckerberg (CEO Meta), a cărui avere este acum de 216 miliarde de dolari. În ultimul an, ambiţiile lui Zuckerberg în materie de inteligenţă artificială au fost pe deplin dezvăluite: achiziţia agresivă de talente pentru a găsi următoarea mare descoperire în domeniul inteligenţei artificiale.

Totodată, un nou miliardar din domeniul tehnologiei lucrează acum pentru Zuckerberg, Alexandr Wang, cofondator şi CEO al Scale AI, în vârstă de 28 de ani.

În clasamentul industriilor generatoare de avuţii mai găsim: sectorul de fabricaţie (lider Reinhold Wurth şi familia - Wurth Group -, cu o avere de 35,1 miliarde de dolari); modă & retail (Bernard Arnault şi familia - LVMH, cu 178 de miliarde de dolari); sănătate (Thomas Frist Jr. şi familia - HCA Healthcare, 27 de miliarde de dolari); alimente şi băuturi (Zhong Shanshan - Nongfu Spring, 57,7 miliarde de dolari).

Elon Musk, în categoria ”miliardari auto”

Elon Musk este cea mai bogată persoană din lume, cu o avere de 342 de miliarde de dolari, dar datorită, în mare parte, participaţiei sale la producătorul de vehicule electrice Tesla, Forbes îl clasifică drept ”miliardar în industria auto”. Însă, în 2025, Elon Musk mizează, la rândul său, pe inteligenţa artificială. De fapt, ascensiunea fondatorilor de conglomerate şi a antreprenorilor multi-industrie sugerează că viitoarele liste de miliardari ar putea fi definite mai puţin de o singură afacere principală şi mai mult de imperii extinse, intersectoriale.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

