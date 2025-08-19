Şedinţă de guvern - astăzi; ordonanţa de urgenţă privind investiţiile din PNRR, pe agendă

Guvernul urmează să aprobe astăzi, prin ordonanţă de urgenţă, instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi din fonduri publice naţionale, potrivit Agerpres, de la care precizăm următoarele.

Investiţiile din PNRR vor continua într-o manieră "planificată", astfel încât să primească finanţare proiectele care vor fi finalizate până la sfârşitul lunii august 2026, a afirmat, luni, premierul Ilie Bolojan.

El a avut luni, la Palatul Victoria, o nouă întâlnire de lucru cu reprezentanţii Asociaţiei Municipiilor din România, în contextul consultărilor asupra reformei administraţiei publice locale şi prioritizării proiectelor de investiţii din fonduri publice.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, în cadrul discuţiilor, au fost analizate propunerile primarilor de municipii şi au fost clarificate o serie de aspecte referitoare la măsurile de reformă administrativă, precum şi la proiectul de ordonanţă de urgenţă privind gestionarea investiţiilor finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Executivul va aproba în şedinţa de marţi şi alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025, pentru Rona de Sus, judeţul Maramureş.

Pe agenda şedinţei de Guvern figurează şi un proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare de urgenţă în bani persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de inundaţiile produse în judeţele Neamţ şi Suceava, în zilele de 27 şi 28 iulie.