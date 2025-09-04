Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Şedinţă tensionată la CFR Călători

George Marinescu
Ziarul BURSA #Companii / 4 septembrie

Consiliul de Administraţie analizează acţiunile controversate ale directorului Traian Preoteasa din ultima perioadă

Membrii Consiliului de Administraţie al CFR Călători sunt aşteptaţi să participe astăzi la şedinţa extraordinară convocată de urgenţă de către administratorii companiei după ce directorul general Traian Preoteasa a transmis, fără consultarea lor, o adresă oficială prin care invoca „situaţia de a intra în incapacitate de plată” a operatorului feroviar de stat, potrivit informaţiilor publicate de site-ul Club Feroviar.

Sursa citată arată că membrii Consiliului de Administraţie au aflat din presă despre existenţa documentului întocmit şi semnat de Traian Preoteasa, fapt ce i-a nemulţumit şi i-a determinat să convoace şedinţa de azi pentru a discuta despre situaţia financiară reală a CFR Călători şi, eventual, să decidă, pe baza acestei situaţii, intrarea în insolvenţă a companiei sau schimbarea conducerii. Situaţia se suprapune cu un context tensionat: săptămâna trecută fusese anunţată suspendarea unor curse de călători, iar ulterior avertizarea a fost reprogramată cu termen de aplicare la 1 octombrie, semn al problemelor acute cu care se confruntă CFR Călători.

Menţionăm că, în adresa transmisă Ministerului Transporturilor, Secretariatului de Stat şi altor instituţii din domeniu, Traian Preoteasa, directorul general al CFR Călători, atrăgea atenţia că operatorul public de transport feroviar de persoane se află „în pericol de oprire a traficului” din cauza lipsei de lichidităţi, subliniind că 95% din cheltuielile lunare sunt strict necesare pentru funcţionarea serviciului public: taxa de utilizare a infrastructurii, combustibil, energie de tracţiune, salarii, reparaţii şi mentenanţă. Documentul a fost semnat şi de directorul financiar Aida Hanganu, iar mesajul transmis a fost că lipsa resurselor poate afecta inclusiv desfăşurarea în condiţii de siguranţă a transportului pe calea ferată.

Datele financiare prezentate sunt la rândul lor îngrijorătoare: pierderi de 205,3 milioane lei în primele şapte luni din 2025 şi datorii totale de 625 milioane lei. Din această sumă, peste 114 milioane lei sunt restanţe către CN CFR SA, peste 71 milioane lei către Electrificare CFR, aproape 107 milioane lei către furnizorii de motorină, 118,6 milioane lei către firmele de reparaţii şi alte peste 196 milioane lei către furnizorii de mentenanţă, pază, utilităţi şi alte servicii. În plus, sunt datorii de peste 17 milioane lei către firme de salubritate, ceea ce conturează o presiune financiară generalizată asupra CFR Călători.

Prin prisma celor de mai sus, şedinţa de astăzi a Consiliului de Administraţie se anunţă decisivă pentru viitorul operatorului feroviar de stat. Administratorii vor trebui să stabilească dacă se impune schimbarea conducerii, apelarea la măsuri de redresare sau chiar intrarea în insolvenţă, într-un moment în care tensiunile interne şi dificultăţile financiare riscă să afecteze direct serviciile de transport pentru călători.

