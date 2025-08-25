Şeful armatei israeliene îi cere lui Netanyahu să accepte ultimul acord de armistiţiu

Şeful statului major al armatei israeliene, Eyal Zamir, a făcut apel la premierul Benjamin Netanyahu să accepte ultima propunere de armistiţiu mediată de SUA, avertizând asupra riscurilor planului de cucerire a oraşului Gaza, relatează dpa, care afirmă cele ce urmează.

„Este un acord pe masă, este acordul Witkoff îmbunătăţit, trebuie să-l acceptăm”, le-a spus Zamir comandanţilor, în timpul unei vizite la o bază navală din Haifa, potrivit Canalului 13.

Propunerea, negociată anterior de trimisul american Steve Witkoff, prevede o încetare a focului de 60 de zile, timp în care zece ostatici israelieni ar urma să fie eliberaţi în schimbul unor deţinuţi palestinieni.

Zamir a subliniat că armata a creat „condiţiile pentru un acord de eliberare a ostaticilor” şi a avertizat că o ofensivă asupra oraşului Gaza ar putea pune în pericol vieţile ultimilor 20 de ostatici despre care se crede că mai trăiesc. Potrivit acestuia, Hamas ar putea să-i ucidă sau „să se sinucidă alături de ei”.

Deşi a întocmit planurile operaţionale pentru cucerirea oraşului, aprobate deja de conducerea politică, Zamir ar fi criticat în discuţii interne decizia de a lansa o ofensivă într-un oraş cu aproximativ un milion de locuitori. Armata israeliană a convocat în septembrie circa 60.000 de rezervişti suplimentari, conform sursei citate.

Hamas a anunţat săptămâna trecută că a fost de acord cu o nouă propunere de armistiţiu, prezentată ca o versiune adaptată a acordului Witkoff.