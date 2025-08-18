Şeful diplomaţiei germane critică o Chină "tot mai agresivă"

Ministrul german al Afacerilor Externe, Johann Wadephul, a acuzat luni China că "modifică unilateral" graniţele în regiunea Asia-Pacific, considerând că Beijingul este "tot mai agresiv", informează AFP.

"China ameninţă regulat, mai mult sau mai puţin deschis, că va modifica unilateral statu quo-ul şi va schimba graniţele în favoarea sa", a declarat Johann Wadephul în timpul unei vizite în Japonia, subliniind comportamentul Beijingului în Strâmtoarea Taiwan şi în Marea Chinei de Est şi Marea Chinei de Sud, conform sursei.

"Orice escaladare în acest nod sensibil al comerţului internaţional ar avea consecinţe grave pentru securitatea şi economia globală", a adăugat Wadephul după o întâlnire cu omologul său japonez Takeshi Iwaya.

O declaraţie publicată duminică înainte de vizita lui Wadephul în Japonia - care va fi urmată de o deplasare şi în Indonezia - indică faptul că China "îşi afirmă din ce în ce mai mult supremaţia regională şi, făcând asta, contestă de asemenea principiile dreptului internaţional", relatează AFP.

"Comportamentul tot mai agresiv al Chinei (...) are de asemenea implicaţii pentru noi în Europa: principiile fundamentale ale coexistenţei noastre globale sunt în joc aici", a adăugat Wadephul, conform comunicatului.

De asemenea, el a criticat "sprijinul Chinei pentru maşina de război rusă" în Ucraina.

"Fără acest sprijin, războiul de agresiune împotriva Ucrainei nu ar fi posibil. China este cel mai mare furnizor de bunuri de dublă utilizare pentru Rusia şi cel mai bun client al său pentru petrol şi gaze", a declarat Wadephul.

El a mai spus, înaintea negocierilor prevăzute luni între Donald Trump, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi liderii europeni, că garanţiile de securitate pentru Kiev sunt 'cruciale'.

Summitul de vineri între Trump şi omologul său rus Vladimir Putin în Alaska "a arătat clar că pentru o pace dreaptă şi durabilă, Moscova trebuie în sfârşit să acţioneze. Până când acest lucru se va întâmpla, presiunea asupra Rusiei trebuie să fie consolidată, în special printr-o asistenţă sporită pentru Ucraina", a subliniat Wadephul.