Selecţionerul Italiei laudă rugby-ul românesc

Selecţionerul echipei naţionale de rugby a Italiei, Kieran Crowley, a declarat că rugbyul românesc a progresat, el subliniind că la prima reprezentativă au apărut jucători tineri foarte buni.

"Eu am mai fost în România de două ori cu selecţionata Canadei. O dată am câştigat, iar o dată am pierdut. Consider că rugbyul din România a progresat, are jucători foarte experimentaţi precum căpitanul Macovei. La naţionala României are loc acelaşi proces ca în naţionala Italiei, în sensul în care au loc schimbări de generaţii, apar jucători tineri. Şi cred că România are jucători tineri foarte buni", a spus Kieran Crowley.

Selecţionerul Italiei susţine că meciul test cu România de vineri este unul important pentru echipa sa: "Am început anul trecut să creăm o identitate pentru echipa Italiei şi am reuşit să obţinem unele rezultate de atunci. Am realizat anumite progrese în Turneul celor 6 naţiuni şi consider că trebuie să continuăm în aceeaşi direcţie. Meciul test cu România este unul foarte important pentru noi. Am văzut deja acest stadion nou şi sunt sigur că băieţii de abia aşteaptă să joace mâine aici. Sperăm să arătăm publicului un rugby de calitate", a subliniat el.

Echipa naţională de rugby a României va întâlni, azi, de la ora 21:00, pe Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf, selecţionata Italiei, într-o partidă test.