Serghei Lavrov: Întâlnirea Putin-Zelenski necesită o pregătire „minuţioasă”

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că o întâlnire între preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski trebuie să fie „pregătită minuţios” şi că orice acord de pace între Rusia şi Ucraina trebuie să ţină cont de „interesele de securitate” ale Rusiei. Aceasta vine după întâlnirile desfăşurate luni la Casa Albă de preşedintele american Donald Trump cu Zelenski şi cu un grup de lideri europeni, relatează AFP, Reuters şi EFE.

La finalul acestor întâlniri şi după o discuţie telefonică cu Putin, Trump a anunţat că va organiza o reuniune bilaterală Putin-Zelenski, urmată de o întâlnire trilaterală Trump-Putin-Zelenski. Preşedintele ucrainean, care a insistat de mult asupra unui dialog direct cu Putin, a spus luni că se aşteaptă la o întâlnire necondiţionată cu liderul rus în următoarele două săptămâni, pentru a discuta şi chestiunile teritoriale în perspectiva unui acord de pace.

Însă Lavrov a precizat că „orice contact care implică şefi de stat trebuie pregătit minuţios”. El a subliniat că Rusia „nu respinge niciun format de lucru, nici bilateral, nici trilateral”, dar acestea trebuie „să înceapă la nivel de experţi şi să parcurgă toate etapele necesare pentru pregătirea summiturilor”. „Punctul principal este că aceste formate nu sunt gândite doar pentru acoperire mediatică sau ştiri de seară”, a adăugat ministrul rus.

Consilierul prezidenţial rus Iuri Uşakov a menţionat că în convorbirea de luni seară dintre Putin şi Trump s-a discutat despre posibilitatea „creşterii nivelului de reprezentare a părţilor ucraineană şi rusă” în negocierile bilaterale, fără a confirma o viitoare întâlnire între Putin şi Zelenski. Kremlinul a afirmat constant că Putin nu are nimic de negociat separat cu Zelenski şi că se va întâlni cu acesta doar pentru a semna un acord final de pace.

Lavrov a subliniat că un astfel de acord trebuie să respecte „interesele de securitate ale Rusiei” şi „drepturile ruşilor şi rusofonilor care trăiesc în Ucraina”. „Fără aceste condiţii, nu poate fi vorba de un acord pe termen lung”, a spus el.

În privinţa modificărilor teritoriale, Lavrov a afirmat că acestea sunt adesea esenţiale în rezolvarea conflictelor. Potrivit mai multor surse, la summitul cu Trump din Alaska, Putin a cerut ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas (Doneţk şi Lugansk), în schimbul îngheţării restului liniei frontului, devenind totuşi mai flexibil în privinţa garanţiilor de securitate oferite Ucrainei de state occidentale, inclusiv SUA, dar în afara NATO.

Zelenski respinge cedarea oricărui teritoriu şi a declarat că această chestiune trebuie discutată direct cu Putin. Discuţiile de la Casa Albă au rămas neclare în ceea ce priveşte calea către pace, concentrându-se pe garanţiile de securitate cerute de Ucraina şi susţinătorii săi europeni. În acelaşi timp, Rusia a reafirmat opoziţia sa faţă de desfăşurarea unui contingent NATO pe teritoriul Ucrainei.