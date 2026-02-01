Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Serghei Şoigu se întâlneşte cu Wang Yi în China pentru discuţii pe securitate

T.B.
Internaţional / 1 februarie, 11:33

Secretarul Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, Serghei Şoigu, a sosit duminică în China, unde se va întâlni cu ministrul de externe Wang Yi pentru a discuta probleme de securitate, informează Reuters.

„Părţile vor discuta situaţia în schimbare în domeniul securităţii internaţionale şi regionale”, a raportat agenţia Interfax, citând Consiliul de Securitate al Federaţiei Ruse.

Călătoria lui Şoigu coincide cu recentele discuţii dintre oficialii Rusiei, Ucrainei şi SUA menite să pună capăt conflictului de aproape patru ani dintre Rusia şi Ucraina, conform Reuters.

De asemenea, Şoigu s-a mai întâlnit cu Wang în decembrie, la Moscova, aminteşte Reuters.

Opinia Cititorului ( 3 )

  1.
    (mesaj trimis de anonim în data de 01.02.2026, 12:03)

    Si uite asa se duc ultimele 100 tone de aur..."pentru discuţii pe securitate":-)..."totul decurge conform planului":-), ho, ho, ho

    1.1. (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de Oarecare în data de 01.02.2026, 12:27)

      Trolache, acum pe bune, tulburările tale obsesiv compulsive se agravează. Îți trebuie tratament de specialitate. Îndelungat. Caută pe net "doctor bun". :)

      1.2. (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 01.02.2026, 12:48)

      Auzi hOarecare ca faci parte din cea mai mare minoritate din hungaristan:-)...ti-a rezervat Orban toate "toaletele scarboase din trenuri"...ai de lucru 20 de ani de acum inainte nu mai trebuie sa faci foame la "oficiul bratelor de munca":-)

