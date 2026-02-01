Serghei Şoigu se întâlneşte cu Wang Yi în China pentru discuţii pe securitate

Secretarul Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, Serghei Şoigu, a sosit duminică în China, unde se va întâlni cu ministrul de externe Wang Yi pentru a discuta probleme de securitate, informează Reuters.

„Părţile vor discuta situaţia în schimbare în domeniul securităţii internaţionale şi regionale”, a raportat agenţia Interfax, citând Consiliul de Securitate al Federaţiei Ruse.

Călătoria lui Şoigu coincide cu recentele discuţii dintre oficialii Rusiei, Ucrainei şi SUA menite să pună capăt conflictului de aproape patru ani dintre Rusia şi Ucraina, conform Reuters.

De asemenea, Şoigu s-a mai întâlnit cu Wang în decembrie, la Moscova, aminteşte Reuters.