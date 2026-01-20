Serie A: Como a învins clar pe Lazio, la Roma, scor 3-0

Echipa italiană Como a întrecut luni seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Lazio Roma, în etapa a 21-a din Serie A, potrivit news.ro.

Como este surpriza sezonului în Serie A. Echipa antrenată de Cesc Fabregas a venit pe Stadio Olimpico fără complexe şi a deschis scorul în minutul 2, prin Marco Baturina. Nico Paz a majorat diferenţa în minutul 24, pentru ca tot el să rateze un penalti, în minutul 35, când şutul său de la punctul cu var a fost apărat de Provedel. Nico Paz a reuşit totuşi dubla, în minutul 49, când a stabilit şi scorul final.

Lazio - Como 0-3 şi oaspeţii sunt pe loc de Europa în clasament, pe 6, cu 37 de puncte, în timp ce Lazio este a noua, cu 28 de puncte.