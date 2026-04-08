Sfânta Lumină de la Ierusalim ajunge în ţară cu o cursă specială

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 8 aprilie

Sfânta Lumină de la Ierusalim ajunge în ţară cu o cursă specială

Patriarhia Română a anunţat că Sfânta Lumină de la Ierusalim va fi adusă în România în Sâmbăta Mare printr-o cursă aeriană specială, în baza unui acord obţinut cu sprijinul autorităţilor române şi israeliene. Potrivit părintelui arhimandrit Ioan Meiu, delegaţia română a obţinut toate aprobările necesare pentru aducerea Luminii Sfinte în ţară. „Datorită intervenţiei Ambasadei României în Israel am primit (...) un culoar de zbor din partea Ministerului de Externe israelian, de pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, în Sâmbăta Mare”, a declarat acesta, citat de Agenţia Basilica. Zborul special va transporta Lumina Sfântă de la Tel Aviv la Bucureşti, urmând ca aceasta să fie distribuită ulterior în întreaga ţară.

Ceremonie restrânsă la Ierusalim

În acest an, ceremonia de la Ierusalim se va desfăşura în condiţii speciale, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Accesul în zona oraşului vechi este restricţionat, iar procesiunile religioase sunt limitate. Potrivit informaţiilor publicate de The Times of Israel, adunările religioase sunt interzise în contextul securitar actual. În aceste condiţii, doar Teofil al III-lea va coborî în Sfântul Mormânt, însoţit de câţiva slujitori, pentru a primi Lumina Sfântă, care va fi ulterior distribuită delegaţiilor prezente.

Distribuirea Luminii în România şi Republica Moldova

După sosirea în România, Sfânta Lumină va fi preluată de reprezentanţi ai tuturor eparhiilor şi distribuită către parohiile din întreaga ţară şi din Republica Moldova. Ceremonia oficială de primire va avea loc la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, unde Lumina va fi întâmpinată de Patriarhul Daniel. Aducerea anuală a Sfintei Lumini în România este o tradiţie începută în 2009, devenită între timp un moment central al celebrării Paştelui pentru credincioşii ortodocşi.

Semnificaţia miracolului pascal

Sfânta Lumină este considerată unul dintre cele mai importante miracole ale ortodoxiei, care are loc în fiecare an în Sâmbăta Mare, la Biserica Sfântului Mormânt. Potrivit tradiţiei, în timpul slujbei, un foc sacru se aprinde în mod miraculos deasupra Mormântului lui Iisus Hristos, manifestându-se diferit în fiecare an şi având proprietatea, în primele minute, de a nu arde. Ceremonia este supusă unor verificări stricte: Sfântul Mormânt este inspectat anterior de persoane din afara confesiunii creştine, iar Patriarhul Ierusalimului este controlat înainte de a intra în interior, pentru a elimina orice suspiciune privind existenţa unei surse de foc.

