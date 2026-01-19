Siegfried Mureşan: Acordul de liber schimb UE-SUA nu poate fi ratificat în acest moment

Acordul de liber schimb UE-SUA nu poate fi ratificat în acest moment, în urma ameninţării de către Donald Trump a statelor europene ce sunt alături de Danemarca în privinţa Groenlandei, cu majorarea taxelor actuale, a afirmat deputatul european Siegfried Mureşan, vicepreşedinte al PPE, în cadrul unui briefing de presă susţinut în această seară la Strasbourg.

Siegfried Mureşan a precizat: "Anul trecut Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii au negociat un nou acord de liber schimb. Este un acord benefic pentru Statele Unite ale Americii, ce prevede reducerea taxelor vamale pentru exportul de produse americane pe piaţa europeană la 0% şi introducerea unei taxe vamale de 15% pentru exporturile europene spre Statele Unite ale Americii. L-am fi ratificat cu plăcere sperând că ne aduce stabilitate în relaţiile transatlantice, măcar în aspectul comercial şi economic. Însă, dacă preşedintele Statelor Unite ale Americii, chiar înainte de ratificare, îl pune sub semnul întrebării, ameninţând state membre ale Uniunii Europene cu noi taxe vamale, atunci este evident că ratificarea acestui acord pentru moment nu poate avea loc. Trebuie cel puţin să înţelegem această nouă poziţionare a Statelor Unite ale Americii înainte de a putea lua o decizie finală. În momentul de faţă ratificarea nu este posibilă şi ar fi anormal să ratificăm un acord care este pus sub semnul întrebării de partenerul cu care l-am negociat”.

Vicepreşedintele PPE a amintit de situaţia actuală a Groenlandei, despre care a spus că este parte integrantă a NATO, prin prisma faptului că Danemarca este stat fondator al Alianţei, lucru care a garantat siguranţa acesteia şi a tuturor membrilor alianţei de la înfiinţare.

"Oricine are suspiciuni că state terţe din afara NATO ar dori să pună sub semnul întrebării siguranţa Groenlandei, ar trebui să sublinieze faptul că Groenlanda este teritoriu NATO şi că noi vom apăra fiecare centimetru pătrat al alianţei. Această garanţie de securitate a fost suficientă în ultimii 75 de ani pentru a prezerva securitatea Groenlandei şi sunt convins că ar fi suficientă şi în viitor. Orice îngrijorări privind state non-membre NATO trebuie discutate în cadrul alianţei”, a afirmat Siegfried Mureşan.

Domnia sa a arătat că asistăm la o schimbare de paradigmă în relaţia cu Statele Unite ale Americii, mai ales că preşedintele Donald Trump a spus recent că „nu se simte legat, limitat de dreptul internaţional, ci singurele limite pe care le cunoaşte în acţiunea sa sunt propria moralitate”.

"Această abordare este una nouă şi este evident că din partea Uniunii Europene nu avem nimic de câştigat escaladând relaţiile cu partenerul nostru de lungă durată, cu Statele Unite ale Americii. Dar este evident că am greşi dacă nu am admite faptul că este o schimbare fundamentală de paradigmă şi orice parteneriat de succes pe termen lung se bazează întotdeauna pe valori comune. Iar dacă dreptul internaţional, dacă statul de drept pe care a fost constituit şi parteneriatul transatlantic este pus sub semnul întrebării, atunci noi, Uniunea Europeană, avem de ales dacă vom apăra în continuare dreptul internaţional, o lume bazată pe reguli şi statul de drept sau nu?.Şi e clar că Uniunea Europeană va apăra în continuare valorile pe care au fost constituite organizaţiile internaţionale din care facem parte şi valorile pe baza cărora a fost constituită şi Uniunea Europeană. Să nu se aştepte nimeni că Uniunea Europeană va abandona statul de drept, dreptul internaţional în această perioadă sau oricând pe viitor”, a concluzionat Siegfried Mureşan.