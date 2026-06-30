Siguranţa pietonilor, prioritară: soluţiile solare pot accelera implementarea Legii 278/2022

La aproape trei ani de când iluminarea trecerilor de pietoni nesemaforizate a devenit obligatorie, norma stabilită prin Legea 278/2022 continuă să fie prea puţin aplicată, în special pe drumurile judeţene, în ciuda riscului de accidente ridicat la care sunt expuşi, astfel, participanţii la trafic. Riscurile sunt mult mai mari pe timpul nopţii, când vizibilitatea redusă şi viteza de deplasare a vehiculelor cresc semnificativ probabilitatea producerii accidentelor, atrage atenţia Adelin Vaicăr, fondator şi CEO al Solar Art-Overall Company din Sibiu, unul dintre principalii furnizori de soluţii complete de iluminat din România, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

„Estimăm că mai mult de jumătate dintre accidentele pietonale nocturne se produc la trecerile slab iluminate. Noi credem că această rată poate fi diminuată şi pot fi salvate vieţi, doar implementând o soluţie foarte simplă: iluminat şi semnalizare corectă. Tocmai de aceea am adus şi implementat în România, încă din 2010, soluţii de iluminat şi semnalizare alimentate cu energie solară pentru infrastructura rutieră şi am realizat printre primele proiecte dedicate semnalizării punctelor negre de pe drumurile naţionale. Preocuparea noastră constantă în direcţia siguranţei rutiere pentru toţi participanţii la trafic a constituit baza de dezvoltare a primului sistem de iluminat calibrat pentru nivelul de însorire din România şi calculat să reziste toată noaptea chiar şi în lunile de iarnă”, explică Adelin Vaicăr.

• Ce prevede legea şi care este stadiul implementării

Legea nr. 278/2022 privind iluminarea trecerilor de pietoni nesemaforizate stabileşte obligaţia administratorilor de drum de a asigura iluminarea corespunzătoare a acestor zone, în special pe drumurile naţionale, europene şi judeţene din interiorul localităţilor. Neîndeplinirea acestei obligaţii este încadrată ca faptă contravenţională în legislaţia rutieră, fiind sancţionată conform prevederilor Codului Rutier aplicabile persoanelor juridice responsabile de administrarea infrastructurii rutiere.

„România are, în medie, aproximativ 250 de treceri de pietoni pe drumurile de la nivelul fiecărui judeţ, iar o mare parte dintre acestea nu sunt încă iluminate conform prevederilor legii. În practică, aplicarea legii depinde de fiecare administrator de drum în parte, ceea ce face ca implementarea la nivel naţional să fie neuniformă, dependentă de bugetele disponibile, priorităţile de investiţii şi capacitatea administrativă a autorităţilor locale şi judeţene. În ciuda legislaţiei, a sancţiunilor legale şi a statisticilor negative, alocarea de resurse pentru demararea iluminării trecerilor de pietoni rămâne la fel de incertă ca şi în anii trecuţi. Noi venim în sprijinul autorităţilor cu soluţiile tehnice, precum şi cu soluţii de finanţare prin parteneri specializaţi, care permit implementarea imediată a proiectelor şi plata investiţiei în rate, pe perioade de până la trei ani”, spune Adelin Vaicăr.

Solar Art-Overall Company din Sibiu proiectează, furnizează, instalează şi întreţine sisteme de iluminat complet integrate, inclusiv soluţii LED, sisteme de semnalizare rutieră, iluminat stradal şi tehnologii cu alimentare solară, precum şi servicii de audit şi optimizare a consumului energetic. Compania derulează anual peste 100 de proiecte de iluminat stradal, industrial sau comercial, în 2025 înregistrând o cifră de afaceri de 700.000 de euro. Solar Art-Overall Company oferă sprijin beneficiarilor în toate etapele unui proiect, de la bugetare şi proiectare până la identificarea celor mai potrivite soluţii de finanţare, contribuind la implementarea rapidă şi eficientă a investiţiilor în iluminat şi infrastructură.

• Sisteme autonome care depăşesc cerinţele legale

Sistemul proiectat de Solar Art-Overall Company este un sistem autonom de iluminat pentru trecerile de pietoni, alimentat cu energie solară, care integrează un sistem cu distribuţie asimetrică a luminii, care conturează precis zona de traversare şi evidenţiază pietonii, sporindu-le vizibilitatea pentru şoferi chiar şi de la sute de metri distanţă. Sistemul este conceput pentru funcţionare continuă pe timpul nopţii, inclusiv în condiţii de iarnă, când intervalul de încărcare solară este redus. În plus, acesta permite integrarea unor componente suplimentare destinate creşterii nivelului de atenţie în trafic, precum sisteme de supraveghere video alimentate solar şi dispozitive de avertizare vizuală pentru şoferi.

„Am extins conceptul dincolo de iluminarea trecerii de pietoni prevăzută de lege şi am introdus elemente active de semnalizare rutieră, care atrag atenţia conducătorilor auto şi cresc nivelul de conştientizare în trafic. Practic, nu ne limităm la a ilumina zona, ci adăugăm un nivel suplimentar de siguranţă, care influenţează comportamentul în trafic şi reduce riscul de accidente”, explică Adelin Vaicăr.

Pe lângă avantajele legate de sustenabilitate şi eficienţa energetică, sistemul elimină necesitatea racordării la reţeaua electrică, ceea ce simplifică semnificativ procesul de implementare. Lipsa branşamentelor, a săpăturilor şi a altor lucrări de infrastructură permite instalarea rapidă a echipamentelor şi reducerea costurilor asociate proiectului. În plus, SolarArt-Overall Company oferă o garanţie de cinci ani pentru sistemul de iluminat.

„Un avantaj major este uşurinţa instalării. Nu mai avem nevoie de branşamente, săpături şi toate acele lucrări care implică timp şi costuri suplimentare. Putem instala rapid sistemele şi le putem pune în funcţiune acolo unde este nevoie de ele”, explică Adelin Vaicăr.

• Proiecte implementate în România

Printre proiectele realizate recent de Solar Art-Overall Company se numără iluminarea a 10 treceri de pietoni din municipiul Dej, precum şi implementarea unui sistem de iluminat şi semnalizare pentru treceri de pietoni la intrarea principală în Muzeul Astra din Sibiu, într-o zonă cu trafic intens şi cu un istoric al accidentelor care au implicat pietoni. Compania lucrează, de asemenea, împreună cu Strabag, la un proiect amplasat pe un drum naţional recent reabilitat, care integrează un sistem hibrid de iluminat şi semnalizare. Soluţia prioritizează utilizarea energiei solare, fiind conectată la reţeaua electrică doar ca sursă de rezervă pentru a garanta funcţionarea permanentă. Proiectul include console de mari dimensiuni, semnalizare vizuală intensă, sisteme de avertizare luminoasă şi acustică, precum şi senzori care detectează prezenţa pietonilor şi cresc automat intensitatea iluminatului, contribuind la sporirea vizibilităţii şi a siguranţei tuturor participanţilor la trafic.

Adelin Vaicăr subliniază că trecerile de pietoni au nevoie de sisteme de iluminat gândite special pentru infrastructura rutieră, care să funcţioneze constant în orice condiţii de vreme şi pe tot parcursul anului. „Există cazuri în care au fost folosite soluţii de iluminat solar de putere redusă, similare celor utilizate pentru iluminarea grădinilor şi a spaţiilor decorative, chiar şi în zone cu risc ridicat de accidente. În perioadele de iarnă sau atunci când există mai puţină lumină solară, aceste sisteme pot funcţiona mai slab, ceea ce reduce nivelul de iluminare pe timpul nopţii şi afectează vizibilitatea pietonilor în zonele de traversare. Din perspectiva siguranţei rutiere, astfel de situaţii pot duce la o funcţionare inconstantă a iluminatului în puncte unde este nevoie de vizibilitate ridicată”, atrage atenţia CEO-ul Solar Art-Overall Company.

În momentul de faţă, una dintre principalele provocări rămâne ritmul redus de implementare a prevederilor Legii nr. 278/2022 la nivelul administraţiilor locale şi judeţene. „Din experienţa noastră, interesul pentru aplicarea acestor prevederi vine adesea din partea Poliţiei Rutiere, care înţelege foarte bine beneficiile unor astfel de măsuri pentru siguranţa traficului. În anumite zone din ţară, sunt situaţii în care nu sunt acordate avize pentru proiecte de reabilitare a drumurilor până când problema iluminării trecerilor de pietoni nu este rezolvată. Cu toate acestea, implementarea efectivă depinde de fiecare administrator de drum în parte şi presupune iniţierea unor proceduri şi investiţii la nivel local”, spune Adelin Vaicăr.