Simona Radiş a plantat stejarul cu numărul 10.000 în „Pădurea Campionilor”

Sportivii din lotul olimpic de canotaj, alături de Elisabeta Lipă, Preşedintele Federaţiei Române de Canotaj, au participat la cea de-a zecea acţiune de împădurire din cadrul proiectului „Pădurea Campionilor”, desfăşurată în Pădurea Snagov.

Evenimentul a marcat 5 ani de la lansarea iniţiativei şi atingerea unui prag important: plantarea a 10.000 de stejari. Stejarul cu numărul 10.000 a fost plantat de campioana olimpică Simona Radiş, care a împlinit 27 de ani la 5 aprilie şi a fost sărbătorită de colegi chiar în cadrul evenimentului.

Alături de sportivi s-au aflat, pentru al treilea an consecutiv, Cercetaşii României - Centrul Local „Sfinţii Martiri Brâncoveni”, reprezentanţi ai partenerilor federaţiei, precum şi reprezentanţi ai mass-media.

„Pădurea Campionilor este un proiect în care credem şi pe care îl dezvoltăm an de an, cu aceeaşi responsabilitate. Ne dorim să contribuim concret la protejarea mediului şi să arătăm că performanţa sportivă merge mână în mână cu implicarea în comunitate. Faptul că am ajuns la 10.000 de stejari plantaţi este o dovadă clară că acest demers are continuitate şi dă rezultate”, a declarat Elisabeta Lipă, preşedinta Federaţiei Române de Canotaj.

„Mă bucur că am fost alături de colegii mei azi şi că am avut ocazia să plantez stejarul cu numărul 10.000. A fost un moment special pentru mine, mai ales că a venit la scurt timp după ziua mea şi m-am simţit foarte bine să fiu sărbătorită de echipă într-un astfel de context. Cred că este important să ne implicăm în astfel de proiecte şi să contribuim, fiecare, la un mediu mai curat”, a spus şi Simona Radiş.

Proiectul „Pădurea Campionilor” a fost iniţiat în anul 2021 de Federaţia Română de Canotaj, în colaborare cu Asociaţia „Alianţă pentru Pădure”, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi Direcţia Silvică Ilfov. Proiectul continuă anual, cu scopul de a contribui la regenerarea fondului forestier şi la creşterea gradului de conştientizare privind protecţia mediului.