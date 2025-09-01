Simtel îl numeşte pe Mihai Velicu în funcţia de Director Financiar la nivel de grup

Simtel (BVB: SMTL), grup de inginerie şi tehnologie listat pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti şi unul dintre cei mai importanţi jucători din domeniul energiei regenerabile din România, anunţă numirea lui Mihai Velicu în funcţia de Director Financiar (CFO) la nivel de grup, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei. Decizia marchează o nouă etapă în dezvoltarea Simtel, prin începerea unui proces de consolidare şi organizare, care să asigure coordonarea strategică şi financiară a tuturor companiilor din grup.

Astăzi, Grupul Simtel include mai multe companii operaţionale cu activităţi complementare - de la proiecte fotovoltaice, automatizări industriale şi infrastructură telecom (Simtel Team), la furnizare şi trading de energie (G-Energy Solutions), robotică şi soluţii Robotics as a Service (Agora Robotics), optimizare şi asset management pentru producătorii şi furnizorii de energie (ANT Energy), precum şi filialele internaţionale din Germania şi Republica Moldova. În plus, compania gestionează peste 15 vehicule de tip SPV dedicate proiectelor de producţie şi stocare de energie.

„Numirea lui Mihai Velicu ca CFO la nivel de grup reprezintă un pas important în procesul nostru de organizare strategică. Simtel a ajuns la o etapă de dezvoltare în care este necesară o structură mai clară şi mai bine definită, care să asigure consolidare financiară şi o coordonare eficientă a tuturor companiilor. Mihai aduce o experienţă solidă şi expertiză relevantă, care vor contribui la întărirea poziţiei noastre pe piaţă şi la dezvoltarea noastră pe termen lung. Prin implicarea lui vom putea construi un cadru financiar unitar pentru întregul grup, care să ne permită să valorificăm mai bine sinergiile dintre companii, să gestionăm resursele cu şi mai multă eficienţă şi să ne pregătim pentru proiectele de amploare pe care le avem în faţă. Este un pas natural pentru o companie care a crescut accelerat în ultimii ani şi care îşi doreşte să continue această traiectorie într-un mod sustenabil şi organizat”, a declarat Iulian Nedea, cofondator şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Grupului Simtel.

Mihai Velicu şi-a început cariera în 2008 în cadrul Deloitte Audit, unde a coordonat misiuni de audit financiar pentru companii din diverse industrii, specializându-se în sectoarele petrol şi gaze, respectiv energie. În 2017, a fost numit CFO al companiei Amromco Energy, funcţie pe care a deţinut-o până în august 2021. Ulterior, Mihai s-a alăturat companiei Premier Energy, unde a ocupat poziţia de CFO pentru toate entităţile din România ale grupului, până în prezent. Este absolvent al Academiei de Studii Economice, Facultatea de Contabilitate şi Sisteme Informatice şi este membru al ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Totodată, el este contabil autorizat (CECCAR) şi auditor financiar certificat (CAFR).

„Sunt onorat să mă alătur echipei Simtel într-un moment definitoriu pentru dezvoltarea companiei. Simtel este un exemplu de antreprenoriat românesc cu viziune globală, iar rolul meu va fi să susţin această traiectorie printr-o strategie financiară solidă, scalabilă şi aliniată celor mai bune practici de guvernanţă corporativă. Cred în puterea tehnologiei şi a digitalizării de a transforma procesele financiare într-un motor de decizie strategică şi sunt profund conectat la misiunea companiei de a contribui la tranziţia energetică. Voi pune accent pe transparenţă, eficienţă operaţională şi o comunicare deschisă cu investitorii, pentru a consolida încrederea în viziunea noastră pe termen lung. Împreună cu echipa de conducere, sunt nerăbdător să contribuim la extinderea internaţională şi la consolidarea poziţiei Simtel ca actor relevant în sectorul energiei şi tehnologiei viitorului”, a declarat Mihai Velicu, CFO al Grupului Simtel.

În cadrul Simtel, Mihai Velicu va fi responsabil de coordonarea financiară la nivel de grup, prin activităţi precum consolidarea situaţiilor financiare, definirea şi implementarea strategiei financiare comune, optimizarea structurii de finanţare, coordonarea relaţiei cu instituţiile financiare, precum şi sprijinirea deciziilor de dezvoltare strategică. De asemenea, va contribui la identificarea şi valorificarea sinergiilor dintre companiile grupului, pentru a consolida performanţa financiară şi a creşte eficienţa operaţională.

La nivelul companiei Simtel Team, funcţia de CFO este în continuare exercitată de Mirela Gogoriţă, care rămâne responsabilă de activitatea financiară a companiei la nivel individual.

Simtel va continua în perioada următoare un amplu proces de consolidare şi organizare a activităţilor la nivel de grup, prin dezvoltarea unor funcţii de coordonare esenţiale, precum strategie, resurse umane şi juridic. În prezent, conducerea executivă a Grupului Simtel este asigurată de Mihai Tudor, Director General (CEO) şi completată de Mihai Velicu, Director Financiar (CFO).