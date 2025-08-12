Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Simtel va construi un parc fotovoltaic în judeţul Tulcea, pentru Verbund Wind Power Romania

T.B.
Companii / 12 august, 09:34

Simtel va construi un parc fotovoltaic în judeţul Tulcea, pentru Verbund Wind Power Romania

Simtel, grup de inginerie şi tehnologie, anunţă semnarea unui contract de aproximativ 19,1 milioane de euro (fără TVA) cu Verbund Wind Power Romania, parte a grupului internaţional Verbund, unul dintre cei mai mari producători de energie din surse regenerabile din Europa, pentru construcţia unui parc fotovoltaic cu o capacitate instalată de 60 MWp, în localitatea Casimcea, judeţul Tulcea, conform news.ro.

”Simtel (BVB: SMTL), grup de inginerie şi tehnologie listat pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti şi unul dintre cei mai mari jucători din domeniul energiei regenerabile din România, anunţă semnarea unui contract semnificativ în valoare de aproximativ 19,1 milioane de euro (fără TVA) cu Verbund Wind Power Romania, parte a grupului internaţional Verbund, unul dintre cei mai mari producători de energie din surse regenerabile din Europa. Contractul vizează proiectarea, construcţia şi punerea în funcţiune a unui parc fotovoltaic cu o capacitate instalată de 60 MWp, în localitatea Casimcea, judeţul Tulcea”, anunţă Simtel.

Proiectul are o durată estimată de implementare de 15 luni, la care se adaugă o perioadă de garanţie de bună execuţie de 36 de luni. Simtel va furniza toate serviciile specifice unui contract EPC (Engineering, Procurement, Construction), livrând o centrală fotovoltaică la cheie care va completa infrastructura existentă şi va contribui la hibridizarea parcului eolian CAS South 2, aflat în operarea Verbund Wind Power Romania, în aceeaşi zonă, transmite sursa citată.

La Casimcea, compania austriacă Verbund operează un parc eolian cu o capacitate de 226 MW încă din 2012. Hibridizarea parcului eolian existent reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte hibride de energie regenerabilă aflate în derulare în România şi marchează un moment de referinţă în tranziţia energetică a ţării, potrivit companiilor.

”Cu o capacitate operaţională de energie eoliană de 226 MW în România, Verbund contribuie de ani buni la tranziţia energetică a ţării. Integrarea unui parc fotovoltaic de 60 MWp completează perfect parcul eolian existent şi ne permite să dezvoltăm primul parc hibrid de energie regenerabilă din România”, a declarat Adrian Borotea, managing director, Verbund Wind Power Romania, filiala din România a Grupului Verbund.

”Suntem onoraţi să contribuim la un proiect de o asemenea anvergură, care aduce împreună două surse majore de energie regenerabilă - eoliană şi solară - în cadrul aceleiaşi platforme operaţionale. Acest proiect confirmă tendinţa tot mai clară de integrare a surselor regenerabile într-un model de producţie hibrid, mai eficient şi mai flexibil. Hibridizarea presupune integrarea tehnologiilor de producere a energiei regenerabile într-o singură infrastructură, cu scopul de a creşte stabilitatea şi predictibilitatea producţiei. Energia solară completează perfect producţia eoliană, în special în orele cu vânt slab, optimizând astfel utilizarea reţelei şi rentabilitatea investiţiei. Credem că acest model va deveni din ce în ce mai prezent în România, iar proiectul de la Casimcea este o primă confirmare în acest sens”, a declarat Mihai Tudor, CEO al Simtel Team.

În ultimii cinci ani, Simtel a proiectat şi pus în funcţiune instalaţii fotovoltaice cu o capacitate totală de peste 500 MWp pentru clienţi din diverse industrii.

Parcurile fotovoltaice pentru care Simtel furnizează servicii de exploatare şi întreţinere (O&M), în prezent, totalizează peste 450 MWp de capacitate instalată, acoperind 412 centrale fotovoltaice şi gestionând peste 5.000 de intervenţii anuale.

Simtel este un grup de tehnologie, inginerie şi inovare, cu origini româneşti şi prezenţă internaţională. Grupul oferă companiilor şi organizaţiilor soluţii complete şi ecosisteme integrate, de la consultanţă, autorizare, proiectare, inginerie şi construcţie, până la mentenanţă, operare, măsurare, control şi furnizare de energie. Expertiza grupului acoperă domeniul centralelor fotovoltaice, al telecomunicaţiilor, al sistemelor de stocare a energie, dar şi dezvoltarea de platforme software şi automatizarea proceselor robotice. Simtel Team este listată pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti sub simbolul bursier SMTL.

Verbund este o companie de energie din Austria şi unul dintre cei mai mari producători de energie hidroelectrică din Europa. Grupul generează aproximativ 96% din electricitate din surse regenerabile, în principal din hidroenergie. Compania tranzacţionează energie electrică în 12 ţări şi a înregistrat în 2024 un rezultat de grup de aproximativ 1,875 miliarde euro şi EBITDA de 3,480 miliarde euro, cu aproximativ 4.100 de angajaţi. Împreună cu subsidiarele şi partenerii săi, Verbund activează în producţia, transportul, comerţul internaţional şi vânzarea de energie electrică. Compania este listată la Bursa de Valori din Viena din 1988, iar 51% din capitalul social este deţinut de Republica Austria.

