Sindicaliştii din educaţie vor picheta Palatul Parlamentului

Sindicaliştii din educaţie vor picheta joi, începând cu ora 11:00, Palatul Parlamentului, au anunţat într-un comunicat de presă reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, ai Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţiei Naţionale Sindicale „ALMA MATER”.

Potrivit unui comunicat remis presei, reprezentanţii angajaţilor din învăţământ vor depune peste 160.000 de semnături strânse pentru susţinerea unei iniţiative legislative menite să modifice şi să completeze Legile Educaţiei (Legile nr. 198/2023 şi nr. 199/2023), au transmis sindicatele.

Aceştia cer anularea prevederilor din Legea nr. 141/2025, despre care spun că sunt dăunătoare sistemului educaţional, potrivit comunicatului.

Sindicaliştii solicită reducerea numărului de elevi din clase, revenirea la normele didactice anterioare, acordarea unei prime de instalare pentru profesorii care predau în zone defavorizate, organizarea separată a clasei a VIII-a şi burse egale cu salariul net al unui profesor debutant pentru studenţii de la licenţă didactică cu dublă specializare sau masterat didactic, precum şi „calculul corect” pentru tarifele la orele în regim de plată cu ora, potrivit sursei citate.

De asemenea, sindicaliştii solicită ca liceenii medaliaţi la olimpiadele internaţionale să îşi păstreze bursa de excelenţă pe toată durata studiilor universitare de licenţă în România, dacă îşi menţin performanţa, au mai transmis reprezentanţii acestora.

„Facem un apel către parlamentarii din Parlamentul României, solicitându-le discutarea în regim de urgenţă a acestei iniţiative legislative, astfel încât anul şcolar 2026-2027 să înceapă în condiţii optime, atât pentru angajaţii din învăţământ, cât şi pentru beneficiarii direcţi ai sistemului educaţional”, susţin sindicaliştii, potrivit comunicatului.