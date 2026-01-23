Sindicatele din educaţie acuză Guvernul de ”dezorganizare accelerată” a şcolii

English Version

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” acuză Guvernul că măsurile de austeritate introduse prin Legea nr. 141/2025 au declanşat un proces de „dezorganizare accelerată” a învăţământului preuniversitar şi cer abrogarea actului normativ. Sindicatele avertizează că, în lipsa unei schimbări de direcţie, vor intensifica protestele, folosind toate formele legale disponibile. Într-un comunicat comun, organizaţiile sindicale solicită oprirea reducerii posturilor din învăţământ, creşterea bugetului alocat educaţiei, proporţional cu importanţa strategică a domeniului, şi reluarea unui dialog social real cu partenerii reprezentativi.

• Clase mai aglomerate, mai puţini profesori

Potrivit sindicaliştilor, sistemul de învăţământ traversează o criză profundă, generată de decizii politice luate „iresponsabil”, fără analize de impact şi fără consultarea actorilor din sistem. În plin proces de elaborare a planurilor de şcolarizare pentru anul 2026-2027, inspectoratele şi şcolile din întreaga ţară ar fi primit semnale privind reducerea drastică a numărului de clase, inclusiv în mediul urban. Sindicatele susţin că această situaţie este o consecinţă directă a creşterii forţate a efectivelor de elevi la clasă, măsură impusă exclusiv pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Impactul, avertizează reprezentanţii profesorilor, este unul major: scade calitatea actului educaţional, devine imposibil lucrul individualizat cu elevii, iar riscul de eşec şi abandon şcolar creşte semnificativ.

• Peste 2.000 de posturi didactice, în pericol

Conform estimărilor prezentate de sindicate, peste 2.000 de posturi didactice sunt ameninţate doar ca efect al creşterii numărului de elevi la clasă. Direcţia de reducere a cheltuielilor cu personalul din educaţie este descrisă drept „evidentă şi constantă”. „Inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ sunt obligate să aplice măsuri restrictive, fără nicio soluţie reală pentru protejarea beneficiarilor primari şi a personalului didactic”, se arată în comunicat. În opinia sindicaliştilor, şcolile sunt puse în situaţia de a funcţiona fără resursele minime necesare, în condiţiile în care subfinanţarea educaţiei a devenit o politică permanentă.

• Dialog social blocat şi avertisment de proteste

Organizaţiile sindicale atrag atenţia şi asupra lipsei dialogului instituţional. Potrivit acestora, au trecut mai bine de două luni de la momentul la care trebuia să aibă loc o întâlnire cu preşedintele Nicuşor Dan, în cadrul căreia să fie prezentată situaţia din educaţie, în contextul măsurilor promovate de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

„Dacă Guvernul va continua pe această direcţie, vom intensifica acţiunile de protest şi vom utiliza toate formele legale pentru apărarea drepturilor angajaţilor din învăţământ şi a dreptului copiilor la educaţie”, avertizează FSE „Spiru Haret” şi FSLI.