Sindicatul Europol: Dispecerii, puşi să plătească abonamentul telefonic al instituţiei

Sindicatul Europol a reclamat că dispecerii sunt obligaţi să plătească abonamentele de telefon ale instituţiei, ceea ce reprezintă „un semn de dispreţ faţă de muncă şi lege”.

Conform Sindicatului, angajaţii trebuie să suporte lunar costurile suplimentare generate de telefoanele de serviciu, prin reţinere directă din salariu, deşi acestea sunt esenţiale pentru îndeplinirea atribuţiilor, inclusiv în gestionarea cazurilor de violenţă domestică, monitorizarea persoanelor aflate în arest la domiciliu sau menţinerea legăturii cu victimele şi agresorii în cazul alertelor generate de sistemul electronic de monitorizare.

IGPR a explicat că telefoanele mobile sunt furnizate exclusiv pentru serviciu şi că abonamentele includ un număr fix de minute şi trafic de date, cu minute nelimitate în reţeaua operatorului. Dacă se generează costuri suplimentare în interes de serviciu, acestea sunt decontate, cu aprobarea ordonatorului de credite şi pe baza unui raport motivat. Inspectoratul subliniază că nu sunt permise practici care să transfere angajaţilor cheltuieli ce revin instituţiei şi că activitatea poliţiştilor trebuie susţinută prin resursele legale şi financiare prevăzute de lege.