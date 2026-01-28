Situaţia dolarului este grozavă, susţine Trump

Preşedintele american Donald Trump a respins îngrijorările privind deprecierea dolarului, subliniind că moneda SUA se descurcă „grozav”, relatează dpa şi Reuters. „Nu, cred că este grozav”, a declarat Trump, răspunzând unei întrebări despre pierderile recente ale dolarului, menţionând şi afacerile pe care le fac Statele Unite, fără a oferi alte detalii, scrie dpa.

Reacţiile pieţei au fost rapide: euro a trecut de 1,20 dolari, iar aurul a atins un nivel record faţă de moneda americană, notează Reuters. Trump a menţionat China şi Japonia ca exemple: „Dacă ne uităm la China şi Japonia, mă luptam cu ele cu înverşunare pentru că mereu voiau să devalorizeze”, a spus el, conform dpa.

Comentariile preşedintelui reflectă mai curând diferenţele economice şi politicile variate ale ratei dobânzii, mai precizează Reuters. Trump s-a arătat anterior favorabil unui dolar mai slab, argumentând că acest lucru ar putea stimula creşterea economică prin exporturi mai mari şi atragerea turiştilor străini. „Cu un dolar puternic, nu se pot face afaceri, iar turiştii străini ar înceta să mai vină în SUA”, a afirmat el.

În acelaşi timp, liderul de la Casa Albă a recunoscut că un dolar puternic ajută la reducerea inflaţiei, iar dpa subliniază că o slăbiciune moderată a monedei poate stimula cererea externă, în timp ce deprecierea excesivă poate creşte costul importurilor şi al călătoriilor în străinătate. Comentariile au fost făcute în Iowa, înaintea unui discurs despre economie, în contextul mobilizării susţinătorilor pentru alegerile din noiembrie pentru Congres, potrivit Reuters.