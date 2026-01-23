Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Newsletter
Situaţia energetică din Ucraina s-a înrăutăţit semnificativ, anunţă operatorul reţelei electrice

O.S.
Internaţional / 23 ianuarie, 18:46

Situaţia energetică din Ucraina s-a înrăutăţit semnificativ, anunţă operatorul reţelei electrice

Situaţia energetică a Ucrainei s-a înrăutăţit semnificativ vineri, după noi atacuri aeriene ruseşti care au provocat întreruperi de curent în majoritatea regiunilor, a anunţat operatorul reţelei electrice Ukrenergo, evaluarea venind la o zi după ce ministrul energiei, Denîs Şmîhal, declara că sistemul energetic ucrainean a traversat cea mai dificilă zi de la întreruperile generalizate din noiembrie 2022, moment în care Rusia a început bombardarea pe scară largă a infrastructurii electrice, conform News.ro.

Moscova şi-a intensificat atacurile aeriene în ultimele săptămâni, agravând starea infrastructurii energetice deja afectate şi lăsând un număr mare de persoane fără electricitate şi încălzire într-o perioadă de frig extrem, în timp ce mai multe instalaţii de producere a energiei electrice sunt supuse unor reparaţii de urgenţă în urma atacurilor combinate cu drone şi rachete, a anunţat operatorul de reţea Ukrenergo, potrivit News.ro.

„Echipamentele funcţionează la limita capacităţilor lor”, a afirmat compania, precizând că blocurile energetice suportă o suprasarcină „enormă” din cauza daunelor provocate anterior de atacurile ruseşti. Directorul general al celei mai mari companii private de energie din Ucraina, Maksim Timcenko, a declarat vineri că situaţia este „aproape de o catastrofă umanitară” şi că orice viitor acord de pace între Rusia şi Ucraina trebuie să includă încetarea atacurilor asupra infrastructurii energetice, relatează News.ro.

Negociatorii ucraineni şi ruşi se întâlnesc vineri şi sâmbătă la Abu Dhabi pentru discuţii trilaterale mediate de SUA, cu scopul de a găsi o soluţie pentru războiul care durează aproape patru ani. Tot vineri, Comisia Europeană a anunţat că va trimite 447 de generatoare de urgenţă, în valoare de 3,7 milioane de euro, pentru a restabili alimentarea cu energie electrică a spitalelor, adăposturilor şi serviciilor critice din Ucraina, după ce preşedintele Volodimir Zelenski a declarat săptămâna trecută stare de urgenţă energetică, conform News.ro.

Ukrenergo a declarat că speră ca reparaţiile să fie finalizate în „viitorul apropiat”, ceea ce ar permite revenirea la întreruperi planificate. Reţeaua energetică a Ucrainei se bazează aproape în totalitate pe energia produsă de centralele nucleare şi a pierdut deja jumătate din capacitatea sa de producţie, a menţionat sursa menţionată.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

