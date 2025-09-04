Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
SN Nuclearelectrica SA a început lucrările civile de construcţie pentru Proiectul Retehnologizării Unităţii 1 CNE Cernavodă

M.P.
Companii / 4 septembrie, 08:58

SN Nuclearelectrica SA a început lucrările civile de construcţie pentru Proiectul Retehnologizării Unităţii 1 CNE Cernavodă

Nuclearelectrica anunţă, într-un comunicat remis redacţiei, că Proiectul Retehnologizării Unităţii 1 avansează semnificativ, în conformitate cu graficul de lucrări, în data de 3 septembrie 2025, fiind începute lucrările civile de construcţie la infrastructura necesară implementării Proiectului Retehnologizării Unităţii 1 CNE Cernavodă.

Sursa citată precizează:

„Ceremonia de inaugurare a lucrărilor civile pentru derularea Proiectului Retehnologizării Unităţii 1 a avut loc în prezenţa Preşedintelui României, domnul Nicuşor Dan, doamnei Diana-Anda Buzoianu, Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, doamnei Oana Ţoiu, Ministrul Afacerilor Externe, domnului Bogdan-Gruia Ivan, Ministrul Energiei, domnului Cantemir Ciurea, preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Ambasadorilor Canadei, Republicii Coreea, Republicii Italiene în România, preşedinţilor şi directorilor generali ai companiilor partenere în proiectul Retehnologizării Unităţii 1, AtkinsRealis, CANDU International, Korea Hydro & Nuclear Power, Ansaldo Nucleare, Laurentis Energy Partners, Canadian Commercial Corporation şi Directorului General al Nuclearelectrica, domnul Cosmin Ghiţă”.

„Energia nucleară este şi va rămâne importantă pentru aprovizionarea cu energie a României şi pentru securitatea şi autonomia noastră strategică. Mă bucur că demarează acest proces de retehnologizare a Unităţii 1. Este doar primul pas dintr-un proiect mai amplu care include şi construirea şi operarea Unităţilor 3 şi 4. Aceste investiţii în energia nucleară sunt esenţiale pentru ţara noastră. Cu ele vom putea livra economiei şi cetăţenilor energie sigură, fără emisiii de CO2, la preţuri rezonabile şi competitive. Le mulţumesc tuturor celor implicaţi şi în special angajaţilor de la CNE Cernavodă care trebuie să fie mândri de contribuţia pe care o au.”- Preşedintele României, Nicuşor Dan.

Sursa citată mai menţionează:

„Nuclearelectrica a primit de la Comisia pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) Autorizaţia de construire pentru Depozitul Intermediar de Deşeuri Radioactive. Depozitul Intermediar de Deşeuri Radioactive (DIDR-U5) este proiectat şi va fi construit pentru a manipula, procesa şi depozita intermediar deşeurile slab şi mediu radioactive, rezultate în urma retehnologizării Unităţii 1 şi exploatării comerciale pe termen lung a Unităţilor 1 şi 2 CNE Cernavodă.

DIDR-U5 va fi construit pe amplasamentul CNE Cernavodă, în interiorul zonei controlate, în incinta Clădirii Reactorului Unităţii 5 CNE Cernavodă, care va fi adaptată necesităţilor de dezvoltare a DIDR-U5 şi este format din 3 clădiri cu funcţii de primire, manipulare, procesare şi depozitare intermediară a deşeurilor slab şi mediu radioactive rezultate din retehnologizarea Unităţii 1, exploatarea pe termen lung a Unităţilor 1 şi 2, inclusiv depozitarea, întreţinerea şi decontaminarea setului de scule de retubare folosite pentru retehnologizarea Unităţii 1”.

„Obţinerea autorizaţiei de construire pentru Depozitul Intermediar de Deşeuri Radioactive (DIDR U5) aferent dezvoltării infrastructurii critice a Proiectului de Retehnologizare a Unităţii 1, conform graficului de realizare a acestui proiect, reprezintă un pas esenţial în dezvoltarea proiectului, marcând intrarea în etapa lucrărilor civile de construcţie. Dezvoltăm un proiect de importanţă strategică pentru Sistemul Energetic Românesc, cu impact pe termen lung, cu responsabilitate maximă în respectarea securităţii nucleare, standardelor şi bunelor practici internaţionale. În egală măsură, extinderea capacităţii de depozitare intermediară a deşeurilor slab şi mediu radioactive, conform legislaţiei şi reglementărilor CNCAN, reprezintă un element indispensabil pentru susţinerea exploatării pe termen lung în condiţii de deplină siguranţă. Prin retehnologizarea Unităţii 1, vom asigura încă 30 de ani de producţie de energie curată, stabilă şi accesibilă, consolidând securitatea energetică a României şi contribuind decisiv la atingerea obiectivelor de decarbonizare.”- Cosmin Ghiţă, Directorul General al Nuclearelectrica.

„Mulţumim Preşedintelui României, domnul Nicuşor Dan, autorităţilor Statului Român şi partenerilor noştri pentru prezenţă şi sprijin în dezvoltarea industriei nucleare româneşti pentru a plasa România ca promotor al securităţii energetice şi sustenabilităţii în regiune prin proiecte de investiţii robuste.” - Cosmin Ghiţă, Directorul General al Nuclearelectrica.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Curs valutar BNR

03 Sep. 2025
Euro (EUR)Euro5.0779
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3548
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4211
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8400
Gram de aur (XAU)Gram de aur494.9452

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

