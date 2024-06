Soluţiile inteligente joacă un rol cheie în asigurarea eficienţei energetice a clădirilor

Pe 4 iunie 2024, a avut loc la Bucureşti cea de-a patra ediţie a "Smart Building and Innovation in Real Estate", eveniment organizat de BusinessMark şi EnergyPal. 12 profesionişti din domeniu au dezbătut şi analizat cele mai noi soluţii şi tendinţe din domeniul eficienţei energetice, BMS, automatizări AI şi IoT care vor avea impact asupra sectorului imobiliar. În cadrul celor patru paneluri, invitaţii au subliniat necesitatea inovaţiei în real estate şi a integrării sistemelor IoT şi BMS, punctând că acestea contribuie la gestionarea sustenabilă a clădirilor şi îmbunătăţesc nu doar eficienţa energetică a clădirilor, ci şi confortul ocupanţilor.

Primul panel a adus în discuţiile soluţiile smart din sectoarele industrial şi logistic - de la contorizare inteligentă la depozitare robotizată, iar invitaţii au subliniat interesul crescând pentru eficientizarea şi automatizarea proceselor în sectorul industrial şi logistic.

Panelul a fost moderat de Dan Mocanu, VP of Organizational Development, Facilities Management Services şi EnergyPal, care i-a avut ca invitaţi pe: Ruslan Alov (CIRCUITOR), Daniel Pană (Facilities Management Services şi EnergyPal) şi Adrian Stoica (Green Dot ESG).

Procesul de digitalizare a companiilor trebuie să fie unul natural, a explicat Adrian Stoica, Consultant BERD, Managing Partner Green Dot ESG.

"Nu trebuie să implementăm AI de dragul tehnologiei. Este vorba despre analizarea firmei în detaliu, iar primul pas ar fi evaluarea operaţiunilor existente. Există anumite activităţi redundante, anumite acţiuni care nu aduc valoare - acestea ar trebui eficientizate. Al doilea pas este legat de echipamentele performante - echipamentele de nouă generaţie reduc consumul cu 25%. Existe anumite echipamente care, adoptate, scad considerabil consumul energetic. După aceea, urmează căutarea unei surse de energie cu un impact mai mic asupra mediului. Adoptăm tehnologii noi în aşa fel încât să creştem eficienţa energetică a firmei. Există tehnologii, de exemplu, care măresc vizibiltiatea în supply chain - este important pentru că putem automatiza părţi din supply chain sau îl optimizam astfel încât să ai un consum mai mic", a adăugat el.

În acest context, Daniel Pană, VP Group Operation al Facilities Management Services - FMS şi EnergyPal, a intervenit precizând că: "Inteligenţa Artificială, big data, nu sunt concepte noi. Totul a pornit într-o zonă de evoluţie constantă, accelerată. Primul pas, pentru a ajunge la AI, am plecat de la zona de analytics: ce facem cu datele şi cum le interpretăm? Acum, însă, vedem o transformare mult mai profundă - în momentul acesta, problema nu e legată de existenţa sa, ci cum le folosim şi ce înseamnă pentru noi. Problema pe care noi o avem de rezolvat este legată de cum aducem această inovaţie în organizaţii şi cum facem să ne ajute. Şi, pentru a ne uita la modelul de adopţie, trebuie să ne uităm la stilurile de leadership. Din punctul meu de vedere, inovaţia ne influenţează procesele, procesele influenţează structura şi structura influenţează oamenii".

Pornind de la această discuţie, Ruslan Alov, Export Area Manager, CIRCUTOR, a vorbit despre avantajele soluţiilor smart în prevenirea defecţiunilor şi reducerea costurilor. "Vreau să vorbesc despre filtrele active pentru armonici, un dispozitiv realizat pentru a optimiza calitatea energiei în reţea, în toate ariile de lucru. În esenţă, toate dispozitivele de tipul LED-urilor , motoarelor, pe care le aveţi în fabrici sau clădiri cauzează anumite perturbaţii în reţea - ceea ce duce la deteriorarea echipamentelor electronice, trebuie să opriţi producţia, ceea ce se traduce în pierderi de bani. Din cauza defecţiunilor pe care le puteţi avea la nivelul instalaţiilor, mai devreme sau mai târziu va trebui să cumpăraţi un alt echipament, ceea ce poate fi foarte costisitor. Aceste dispozitive au un server web încorporat - dacă apar probleme, pot fi accesate şi reparate de la distanţă, ceea ce se traduce într-o reducere a timpului şi costurilor de întreţinere şi operare. Deoarece avem nevoie din ce în ce mai mult de AI, vom avea nevoie de centre de date, care consumă multă energie. Prin urmare, avem nevoie de sisteme mai eficiente energetic", a spus el.

Aceste tehnologii aduc valoare tuturor stakeholderilor unei clădiri, a explicat Dan Mocanu, VP of Organizational Development, Facilities Management Services - FMS şi EnergyPal, moderator al panelului.

"Vedem în domeniul FMS şi Smart Building că aceste tehnologii noi aduc o valoare extraordinară, tuturor părţilor interesate de o clădire - de la cei care o proiectează şi până la utilizatorii de zi cu zi. Cu toţii sunt stakeholderi care urmăresc valoarea, iar aceasta arată diferit pentru fiecare dintre ei (...) În implementarea oricărei soluţii complexe, sunt două provocări: zona de adopţie şi zona de implementare. Soluţiile trebuie gândite exact ca în muzică: nu te poti la o gândi orchestră fără partituri. Dacă în companii lucrurile nu sunt realizate ca într-o orchestră, atunci nu se poate ajunge la acea analiză de date şi implementare. Gândirea legată de adopţia, implementarea şi integrarea soluţiilor devine esenţială. Gândirea bazată pe valoare nu mai este ceva întâmplător, ci este esenţială. Şi în zona foarte clară, ştiinţifică, tehnologizată, bazată pe echipamente şi infrastructură se poate aduce acest element de valoare", a continuat el.

Al doilea panel a adus în discuţie indicatorii ESG şi sustenabilitatea clădirilor inteligente, iar invitaţii au vorbit despre impactul managementului energetic şi modelele de smart buildings în retail şi office, subliniind interesul crescând pentru soluţii inovatoare şi sustenabile în sectorul imobiliar.

Moderatorul panelului a fost Lucian Anghel, CEO, Facilities Management Services şi EnergyPal, iar invitaţi au fost: Lucian Bălaşa (Nhood România), Dan Fleşariu (Wiren Romania) şi Costin Nistor (Fortim Trusted Advisors).

Înainte să se orienteze spre eficientizarea surselor de energie, companiile trebuie să analizeze, mai întâi, consumul curent, pentru a vedea ce anume trebuie optimizat, a explicat Dan Fleşariu, CEO, Wiren România.

"Sfătuim pe toată lumea întâi să pună ordine în consum şi abia după aceea să eficientizeze sursele de energie. Riscul este ca, dacă nu faci procesul în secvenţa corectă, să ai o soluţie fotovoltaică supradimensionată, ce se transpune în bani aruncaţi pe fereastră. Energia fotovoltaică nu este gratuită, pentru că ai o investiţie iniţială, apoi costuri de mentenanţă, iar instalaţia are o durată de viaţă de aproximativ 25 de ani (...) Pentru că vorbim de inovaţie, şi piaţa noastră se mişcă. Avem tot mai multe produse inovatoare care apar pe piaţă în zona de generare de energie fotovoltaică, majoritatea născute din dorinţa de a veni pe piaţă cu o soluţie pentru clădirile foarte înalte. Pentru clădirile înalte care se proiectează acum, există soluţia de faţadă fotovoltaică. Noi studiem aceste soluţii, avem furnizori cu care suntem în contact şi cu care putem lucra, însă acestea trebuie discutate încă din faza de concept a fiecărui proiect imobiliar. Pentru clădirile noi, există soluţii, însă trebuie prevăzute din timp", a mai spus el.

De aceeaşi părere a fost şi Lucian Anghel, CEO, EnergyPal şi Facilities Management Services - FMS, moderator al panelului: "Sistemul de smart metering este echivalentul analizei medicale sau radiografiei pe care ţi-o face doctorul. Printr-o astfel de analiză, prin care văd consumul în orice moment al zilei, pot vedea ce măsuri trebuie să iau, ulterior, pentru eficienţa energetică. Analizăm ceea ce se întâmplă în sistem, apoi introducem un sistem de măsurăre, iar apoi venim cu un sistem de eficientizare energetică (...) Toată lumea vrea panouri fotovoltaice, însă înainte de a trece la acest pas, trebuie să vezi ce consumi. O să produci mai mult şi mai ieftin, dar tu, de fapt, o să şi pierzi. Mai întâi, trebuie să faci eficientizarea pentru a trece, apoi, la energie regenerabilă", a spus el.

Lucian Bălaşa, Manager Tehnic, Nhood România, a prezentat paşii pe care compania i-a făcut pentru a deveni mai eficientă din punct de vedere energetic.

"Nevoia de eficienţă energetică a apărut în momentul în care ne-am dat seama că, pentru a cuantifica managementul energetic, avem nevoie de mai multe informaţii decât deţineam în momentul respectiv. Ceea ce ne-a împins să trecem la acţiune a fost, în fond, criza energetică, care a apărut la final de 2022 şi care, pentru mulţi din piaţa românească, a dat startul unor măsuri radicale. Plecând de la nevoia de informaţie, ne-am setat un obiectiv, am creionat un parcurs pe care l-am dus la nivel de proiect. Acesta a constat într-o etapizare: evaluarea stării de fapt a clădirilor din portofoliu. Am măsurat consumul energetic şi, în baza datelor, am implementat anumite măsuri, am schimbat întregul sistem de contorizare, pentru a obţine informaţii cât mai detaliate. În a treia etapă, am integrat sistemul într-o platformă de management energetic. Acum, pentru locaţiile din portofoliu, în România, avem 90% din asseturi deja contorizate în această platformă de management energetic integrat", a spus el.

În acest context, Costin Nistor, Managing Director, Fortim Trusted Advisors, Member Alliance al BNP Paribas, a intervenit prezentând paşii pentru eficientizarea uneia dintre clădirile pe care compania o are în administrare.

"Oferim servicii de consultanţă în real estate şi asigurăm servicii de Property Management pentru clădirea America House, precum şi pentru mai multe clădiri pe care le administrăm, atât în Bucureşti, cât şi în Cluj-Napoca. America House este una din clădirile emblematice din Bucureşti; construită în 2005, a trecut prin două cicluri de vânzare, iar în 2019, actualul proprietar ADD Value Management, prin David Hay şi grupul Morgan Stanley au avut de la început în plan să facă o investiţie majoră în clădire şi să o aducă pe locul unde merită în Bucureşti.

Au fost astfel realizate investiţii majore - a fost îmbunătăţită partea estetică, creând o zonă de promenadă cu spaţii verzi şi cu mobilier pentru toţi retailerii, în locul unei parcări. Totodată, s-a investit în spaţiile comune interioare - au fost schimbate toate cele 11 lifturi cu unele moderne, s-a înlocuit sistemul BMS precum şi echipamentele de control acces şi securitate, centralele de tratare a aerului, iar în curând vor urma şi alte echipamente. Toate cele de mai sus, precum şi o multitudine de alte îmbunătăţiri de mai mică anvergură au însumat deja 10 milioane de euro. În Bucureşti, există o piaţă uriaşă pentru lucrări de acest tip, luând în considerare că există clădiri de birouri cu o suprafaţă totală de peste 3 milioane mp, care au fost construite înainte de 2015", a spus el.

Invitaţii celui de-al treilea panel au discutat despre cum pot AI si IoT să optimizeze sistemele HVAC, economisind energie şi îmbunătăţind securitatea cibernetică, şi cum datele mari colectate din clădirile inteligente pot prezice tendinţe, îmbunătăţi eficienţa şi crea medii de lucru şi de viaţă adaptabile.

Moderator al panelului a fost Daniel Pană, VP Group Operations, Facilities Management Services şi EnergyPal, invitaţi fiind: Marius Luţan (Clivet S.p.A), Dan Mocanu (Facilities Management Services şi EnergyPal) şi Vlad Caragea (EnergyPal).

"Valul de refurbishment se simte şi am început să reluăm discuţii pe proiecte vechi. Pandemia a lovit necruţător, costurile de producţie au crescut, costurile de manoperă, munca efectivă, au crescut şi ele, am fost nevoiţi să urcăm salariile, iar toate aceste costuri se reflectă în costurile agregatelor. De aici, din postura de producător, lucrurile se simt puţin mai agresiv, mai bine înrădăcinate în tot ceea ce înseamnă vânzare şi producţie. Clivet înseamnă 50.000 mp de fabrică şi depozite. La finalul acestui an, vom avea încă 30.000 mp. Sistemul de climatizare e cel mai mare consumator de energie - atât pe segmentul comercial, cât şi pe rezidenţial, aproape 50% din consumul energetic este pentru confort. Aici intră aerul condiţionat, sistemul de încălzire şi apa caldă menajeră. Aş dori să vorbim despre soluţia Clivet Living Solution, adresată pieţei rezidenţiale. În această platformă, avem un sistem numit HEMS - Home Energy Management System. Nu este nimic nou, însă în luna aprilie a acestui an, UE a decis crearea unui cod, prin care producătorii de echipamente să deschidă protocoalele de comunicare, astfel încât să existe interoperabilitate, să avem un «creier» automatizat, care să eficientizeze consumul", a spus Marius Luţan, Area Manager România şi Bulgaria, Clivet S.p.A, întrebat despre cum pot fi optimizate sistemele HVAC pentru economisirea energiei.

"Trebuie să ştim cum stăm, ca să ştim ce acţiuni putem lua. Dacă ne uităm la cum funcţionează un depozit frigorific, de exemplu, atât timp cât avem date, putem urmări consumul energetic, putem valorifica datele, să le analizăm, comparăm, iar apoi introduce în sisteme de machine learning, cu scopul de a eficientiza ulterior consumul de energie. Am monitorizat un parc logistic cu multe depozite. Acolo există baterii de compensare, care reduc costul cu energia reactivă. În fiecare zi se realiza un rond tehnic şi valorile nu ridicau un semnal de alarmă, însă ulterior, când am analizat datele, am văzut că acestea nu funcţionau sau aveau componente defecte. Ulterior, am optimizat lucrurile şi am adus valoare în ceea ce priveşte compensarea energiei reactive", a intervenit, la rândul său, Vlad Caragea, Smart Building Specialist, EnergyPal.

"Cum putem face, din postura de lider, să ne uităm la tehnologie şi să avem o cultură organizaţională, dar şi maşini care să facă diferenţa?", a întrebat Daniel Pană, VP Group Operations, Facilities Management Services şi EnergyPal, moderator al panelului.

În acest context, Dan Mocanu, VP of Organizational Development, Facilities Management Services şi EnergyPal, a răspuns: "Pandemia de COVID a obligat pe toată lumea să facă un salt valoric în ceea ce fac. Totodată, vorbim de reducerea costurilor totale: nu numai de bani, ci şi de efort, talent, energie. Cei care vor să se evidenţieze, dacă vor să obţină un avantaj competitiv, trebuie să facă o optimizare internă şi, totodată, să ofere ceva valoric mai bun. Aceştia sunt curenţii care mişcă lucrurile (...) Foarte multe companii sunt, de fapt, şcoli de formare. De multe ori, nu se caută un specialist, ci iau pe cineva care să fie ieftin, pe care să îl formez şi care, la un moment dat, să devină şi performant. Istoria arată că acest pariu este necâştigător. Totul se va muta în zona celor care creează algoritmi, care fac design de procese, de flow-uri, de fluxuri. Investiţia e în a gândi reconvertirea - pentru că, dacă nu găseşti o anumită formare la facultate, nu o găseşti la cursuri de formare continuă, trebuie să o regândeşti tu."

Ultimul panel din cadrul evenimentului a privit spre progresele tehnologice în sistemele de automatizare a clădirilor (BAS) şi finanţarea proiectelor de modernizare sustenabilă, iar invitaţii au subliniat importanţa automatizării şi a soluţiilor financiare inovatoare pentru clădiri mai eficiente şi ecologice.

Moderator al panelului a fost Marius Luţan, Area Manager România şi BulgariaClivet S.p.A, care i-a avut ca invitaţi pe Lucian Anghel (Facilities Management Services şi EnergyPal), Romulus Andrei (Banca Transilvania - Centrul Regional Bucureşti) şi Adrian Bălăoi (Frigo Consult Tehnic AB).

"Ne luptăm cu conceptul de a face clienţii să înţeleagă potenţialul de saving - el ar trebui să devină o prioritate, nu un obiectiv secundar. Eficienţa energetică, scăderea costurilor, înseamnă creşterea profitului. De cele mai multe ori, oamenii se gândesc că ai nevoie de o investiţie pentru a face eficienţă energetică - ne confruntăm cu un bias, însă există soluţii de finanţare din partea băncilor, furnizorilor de soluţii şi, chiar, prestatorilor", a explicat Lucian Anghel, Fondator şi CEO, Facilities Management Services - FMS şi EnergyPal.

La rândul său, Adrian Bălăoi, CEO, Frigo Consult Tehnic AB, a intervenit precizând că: "În prezent, se face o evaluare energetică a clădirilor, însă nu se face o evaluare energetică a instalaţiilor de climatizare, principalul consumator de energie din cadrul unei clădiri - se poate vedea câtă energie consumă, dar nimeni nu poate spune cât frig produce, care sunt coeficienţii de performanţă. Nimeni nu verifică şi nu poate face această evaluare pe o perioadă stabilită. Asta este foarte important, pentru că un consum energetic poate fi cam 20% pentru partea de aer condiţionat, ajungând până la 70-80% pentru un depozit frigorific. În Suedia, a apărut Climacheck-ul, dezvoltat de la pompele de căldură, iar în Europa sunt ţări care folosesc echipamentul pentru evaluarea randamentului instalaţiilor de frig. La chillere, de exemplu, se cunosc datele concrete: cât consumă şi ce capacitate frigorifică produc. Dacă acele scăderi ale coeficienţilor nu sunt în parametri, echipamentul poate fi casat şi înlocuit cu subvenţii de stat. La noi în ţară nu există, dar se poate vedea, efectiv, dacă se poate îmbunătăţi performanţa echipamentului, pentru că nu ştii niciodată cât produce, doar cât consumă."

În acest context, Romulus Andrei, Director, Departamentul Finanţări Structurate, Banca Transilvania - Centrul Regional Bucureşti, a intervenit precizând că: "Soluţiile trebuie adresate, în permanenţă, către dezvoltatorii şi proprietarii de real estate. Ei sunt cei cu care banca are un dialog - refinanţarea unei clădiri, finanţarea unei achiziţii - toate acestea ajung, mai devreme sau mai târziu, la bancă, iar banca poate fi interesată într-o anumită măsură. Această idee de ESG, de sustenabilitate, devine tot mai importantă şi există departamente bancare care se ocupă de zona de risc ESG. Avem acţionari în BERD care sunt extrem de interesaţi de tipul acesta de finanţări green. Băncile s-au implicat şi în sensul în care au anumite preferinţe pentru clădirile certificate. Putem oferi, eventual, discount-uri în ceea ce priveşte marja de finanţare pentru clădirile cu astfel de certificări. Este foarte clar că o clădire făcută acum 20 de ani, dacă nu va avea în mod urgent îmbunătăţiri, nu va mai prezenta interes nici pentru investitor, nici pentru finanţator. Pe lângă marile finanţări de real estate, putem găsi soluţii şi pentru zonele de upgrade, de eficientizare."

Ziarul BURSA este partener media al evenimentului.