Sondaj APSAP: Peste 51% dintre angajaţii la stat consideră că „salariul actual ar trebui să fie puţin mai mare”

Peste 70% dintre angajaţii din sistemul public consideră că venitul actual nu reflectă în totalitate volumul şi complexitatea muncii depuse şi spun că îşi doresc un salariu mai mare, fie „puţin mai mare”, fie „semnificativ mai mare”, conform comunicatului de presă remis redacţiei, din care vom relata. Concluzia reiese dintr-un sondaj realizat de Centrul de Formare APSAP la nivel naţional, în rândul a 4.743 de angajaţi din sectorul public.

Mai exact, potrivit rezultatelor, peste 50% dintre respondenţi spun că salariul lor actual „ar trebui să fie puţin mai mare”, iar 20% cred că ar trebui să fie „semnificativ mai mare”. Însă, 29% îl consideră corect raportat la munca depusă.

„În realitate, salariile angajaţilor din administraţia publică nu sunt deloc mari. Comparativ cu omologii lor din Uniunea Europeană, atât funcţiile de conducere, cât şi cele de execuţie sunt plătite semnificativ mai slab în România. Avem o resursă umană extraordinară, oameni foarte bine pregătiţi care pot lucra exemplar în serviciul cetăţeanului, însă este nevoie de politici naţionale coerente care să împingă administraţia publică spre potenţialul ei real”, a declarat Bogdan-Costin Fârşirotu, preşedinte al Centrului de Formare APSAP.

Respondenţii se remarcă printr-un nivel ridicat de pregătire academică: aproape jumătate dintre angajaţii la stat, mai exact 49%, au absolvit un program de masterat, ceea ce confirmă tendinţa de profesionalizare a resurselor umane din sectorul public. Totodată, 41% deţin o diplomă de licenţă, în timp ce 6,7% au finalizat doar studii medii, iar 3,7% au urmat studii doctorale, ceea ce indică o proporţie semnificativă de specialişti cu formare avansată în instituţiile publice.