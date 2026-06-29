Sondaj Raiffeisen Bank: Aproape jumătate dintre români au donat pentru o cauză socială în ultimul an

Aproape jumătate dintre români (48%) au donat pentru o cauză socială în ultimul an, conform unui studiu realizat de Raiffeisen Bank România în parteneriat cu firma de cercetare de piaţă Appinio, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Redirecţionarea procentului de 3,5% din impozitul pe venit rămâne cea mai populară formă de sprijin (38%), fiind urmată de donaţiile materiale în haine şi alimente (33%), transferurile bancare şi donaţiile în numerar (30% fiecare).

În ceea ce priveşte utilizarea canalelor bancare, 43% dintre respondenţi declară că preferă să doneze direct din aplicaţia de mobile banking. De asemenea, 29% ar opta pentru funcţionalitatea de rotunjire a sumelor la cumpărături (round-up), în timp ce 19% preferă donaţiile recurente prin debit direct. Alte instrumente financiare utilizate includ donaţiile prin SMS (24%) şi plăţile online cu cardul pe platforme dedicate (20%).

Sănătatea copiilor reprezintă principala cauză susţinută, fiind menţionată de 46% dintre cei chestionaţi. Clasamentul este completat de sprijinirea copiilor cu nevoi sociale (39%), susţinerea persoanelor aflate în dificultate (31%), proiectele din educaţie (24%), protecţia animalelor (21%) şi a mediului înconjurător (9%).

„Rezultatele sondajului arată că românii îşi doresc să contribuie la cauzele în care cred şi caută soluţii simple, sigure şi transparente. Vedem un interes clar pentru integrarea donaţiilor în experienţa digitală de banking, iar acest lucru confirmă rolul pe care băncile îl pot avea în facilitarea implicării sociale”, afirmă Laura Mihăilă, Director de Marketing, Comunicare & CX în cadrul Raiffeisen Bank România.

Analiza contribuţiilor arată că majoritatea donatorilor alocă sume accesibile: 54% dintre respondenţi donează lunar până la 50 de lei, 21% alocă între 51 şi 100 de lei, iar 10% depăşesc pragul de 200 de lei lunar. Pentru marea majoritate a participanţilor la studiu (88%), transparenţa privind utilizarea fondurilor şi impactul generat este un factor esenţial în decizia de a dona.

Raiffeisen Bank a raportat investiţii comunitare de peste 9 milioane de euro în cursul anului 2025, oferind sprijin pentru mai mult de 100 de organizaţii non-profit din România. Cercetarea a fost realizată în luna iunie 2026, prin metoda CAWI, pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional de 1.000 de persoane.