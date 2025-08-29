Sorana Cîrstea a fost eliminată de Karolina Muchova în turul doi la US Open

Sorana Cîrstea, locul 71 WTA, a fost eliminată, joi, în turul doi al probei de simplu feminin din cadrul turneului de grand slam US Open.

Cîrstea a fost învinsă de favorita 11, sportiva cehă Karolina Muchova (13 WTA), scor 7-6 (0), 6-7 (3), 6-4. Meciul a durat două ore şi 55 de minute.

Sorana Cîrstea şi Karolina Muchova s-au mai întâlnit de două ori la US Open: în 16-imi în 2020 - victorie Muchova cu 6-3, 2-6, 7-6 (7) şi în sferturi în 2023 - victorie Muchova cu 6-0, 6-3.

Românca a obţinut 154.000 de dolari pentru participarea în turul doi la simplu.

Ea va participa şi la dublu, alături de rusoaica Anna Kalinskaia. Cele două vor înfrunta în primul tur echipa McCartney Kessler/Peyton Stearns (SUA).