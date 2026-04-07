Sorin Grindeanu: „Nu accept ca schimbarea direcţiei de guvernare să fie transformată într-o târguială pe funcţii”

Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a afirmat, într-o postare publicată pe Facebook, că nu acceptă ca discuţia privind schimbarea direcţiei de guvernare să fie „transformată într-o târguială” pentru funcţia de prim-ministru sau pentru alte funcţii ministeriale.

Potrivit liderului social-democrat, este nevoie de „schimbare în funcţionarea Guvernului şi a Coaliţiei”, în condiţiile în care, susţine acesta, „80% dintre români” consideră că direcţia actuală este greşită.

„Nu accept, sub nicio formă, ca dezbaterea despre schimbarea direcţiei de guvernare să fie transformată într-o târguială pe funcţia de prim-ministru sau pe alte funcţii ministeriale. Resping categoric o astfel de abordare!”, a scris Sorin Grindeanu pe pagina sa oficială de Facebook.

Acesta a susţinut, în aceeaşi postare, că România are nevoie de un Executiv „capabil să reacţioneze la crizele economice globale” şi a avertizat că lipsa de reacţie poate deveni „un risc de siguranţă naţională”.

În acelaşi mesaj, Sorin Grindeanu a criticat blocarea în Guvern a proiectului PSD privind motorina ieftină pentru agricultură, despre care a spus că este întârziat de peste o lună, deşi, potrivit afirmaţiilor sale, nu ar avea impact asupra deficitului bugetar.

Liderul PSD a mai afirmat, conform aceleiaşi surse, că întârzierea acestei măsuri afectează fermierii, în contextul costurilor ridicate la carburanţi şi fertilizanţi, şi a avertizat asupra riscului unor noi creşteri de preţuri la produsele agroalimentare în lunile următoare.

„Românii nu au nevoie de scenarii şi diversiuni ieftine, ci de soluţii concrete!”, a mai transmis Sorin Grindeanu pe pagina sa de Facebook.