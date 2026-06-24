Sorin Grindeanu: Dacă voi primi mandatul de prim-ministru, vă anunţ că nu voi avea niciun vicepremier

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că, dacă va primi mandatul de prim-ministru, nu va avea niciun vicepremier, el declarând ulterior că poate va avea maxim unul singur, potrivit news.ro.

"Dacă voi primi mandatul de prim-ministru, vă anunţ că nu voi avea niciun vicepremier. Nu cinci, niciunul", a arătat liderul PSD.

"Ideea de la care plec este, aşa cum v-am spus, în niciun caz să avem cinci vicepremieri. Poate, poate, maxim unul, poate", a comentat Grindeanu.

Despre numărul de secretari de stat, Grindeanu a spus că a condus poate cel mai mare minister, Ministerul Transporturilor.

"Dacă ies să vă dau un ordin de mărime în coordonarea Ministerului Transporturilor, dincolo de aparatul propriu, sunt peste cincizeci de autorităţi subordonate Ministerului Transporturilor. Şi aveam patru, la un moment dat, cinci secretari de stat. Vă spun că se putea lucra extraordinar de bine cu doi, maxim trei", a arătat Grindeanu.