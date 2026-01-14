Sorin Minea, fost preşedinte Romalimenta: "Producătorii de alimente nu au nimic de pierdut în urma acordului UE-Mercosur ”

Producătorii din industria agro-alimentară nu au nimic de pierdut în urma încheierii acordului comercial UE-Mercosur, a afirmat, pentru ziarul BURSA, Sorin Minea, fost preşedinte al organizaţiei patronale Romalimenta, în prezent membru onorific al acesteia, fondator al grupui Angst România.

Sorin Minea a precizat: "N-avem nimic de pierdut. Vorbim despre un acord care este negociat de mai bine de 19 ani. Nu înţeleg care este surpriza şi de ce se plâng unii fermieri. De exemplu, dacă luăm fermierii care sunt în zona producţiei de carne de vită, vă spun că România nu este consumatoare de carne de vită. În ceea ce priveşte porumbul, arăt că, din cunoştinţele mele, ţările din America de Sud sunt mari exportatoare de soia. Mai mult, America de Sud nu livrează porc în România, nu prea livrează pasăre în ţara noastră. Eu ştiu că suntem mari exportatori de carne de pasăre. De asemenea, America de Sud nu e mare exportatoare de cereale, iar la porumb cel mai mare exportator e Ucraina şi nu Brazilia. Deci unde este problema? Practic, în privinţa acordului UE-Mercosur, asistăm la noi la o dispută politică. De ce? Nu ştiu, mă depăşeşte. Cum la fel, o dispută politică este şi în Franţa, şi în Polonia. În realitate, niciun procesator din piaţă nu este deranjat de acest acord comercial. Gândiţi-vă că avem cafea, cacao, fructe exotice, toate astea din America de Sud şi nenumărate alte chestii”.

Domnia sa ne-a spus că nu ştie ce îi deranjează pe fermierii care cresc bovine, deoarece carnea de vacă pe care o cumpărăm din America de Sud este destinată sectorului HoReCa din ţara noastră, iar în zona Mercosur se cresc vite doar pentru carne, rasa respectivă diferenţiindu-se total de vacile crescute pentru lapte.