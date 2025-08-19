S&P confirmă ratingul suveran al SUA la "AA plus"

Agenţia de evaluare financiară S&P Global a confirmat, luni, ratingul suveran al SUA la "AA plus", apreciind că veniturile generate de tarifele vamale impuse de preşedintele Donald Trump vor contracara lovitura fiscală dată de recentele reduceri de taxe şi majorări de cheltuieli, transmite Reuters.

În luna iulie, Trump a promulgat un uriaş pachet de reduceri de taxe şi cheltuieli, denumit 'One Big Beautiful Bill Act'. Această lege, care include noi reduceri de taxe, a făcut totodată permanente reducerile de taxe, temporare, adoptate de Trump în 2017, conform sursei.

"În contextul creşterii tarifelor, ne aşteptăm ca veniturile semnificative din tarife să compenseze veniturile fiscale mai mici, care altfel ar fi asociate cu recenta legislaţie fiscală, care include atât reduceri de taxe cât şi majorări de cheltuieli. La acest moment, se pare că veniturile semnificative din tarife au potenţialul de a contracara aspectele care majorează deficitul ale recentei legislaţii bugetare", a informat S&P într-un comunicat de presă.

Autorităţile americane au raportat o creştere cu 21 de miliarde de dolari a tarifelor vamale colectate în luna iulie de pe urma tarifelor lui Trump, dar cu toate acestea deficitul bugetar guvernamental a crescut cu aproape 20% în aceeaşi lună, până la 291 miliarde de dolari, relatează sursa citată.

De la revenirea sa la putere, în luna ianuarie, Trump a demarat un război comercial global care a inclus o gamă largă de tarife care au vizat anumite produse şi ţări. Preşedintele Trump a fixat un tarif general de 10% pentru toate importurile în SUA, precum şi taxe suplimentare pentru anumite produse şi ţări.

S&P a mai informat că perspectiva asociată ratingului suveran al SUA rămâne una "stabilă". Agenţia de evaluare se aşteaptă ca Rezerva Federală, pe care Trump a criticat-o în mod frecvent că nu reduce rapid dobânzile, "să navigheze provocările create de reducerea inflaţiei interne şi vulnerabilităţile de pe pieţele financiare".

Analiştii de la S&P se aşteaptă ca deficitul guvernamental general al SUA să se situeze la o medie de 6% din PIB în perioada 2025-2028, în scădere de la un nivel de 7,5% din PIB în 2024, şi o medie de 9,8% din PIB în 2020-2023.

Cealaltă mare agenţie de evaluare, Moody's, a coborât ratingul SUA în luna mai, citând creşterea datoriei.