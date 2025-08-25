SpaceX a anulat din nou un zbor de testare

Compania SpaceX a lui Elon Musk a anulat duminică un zbor de testare a mega-rachetei sale Starship, afirmând că are nevoie de timp pentru a rezolva anumite probleme, un nou eşec pentru miliardar după o serie neagră de teste marcate de explozii, relatează AFP.

Problemele repetate au făcut ca unii observatori să se îndoiască de capacitatea acestei mega-rachete de a duce la bun sfârşit proiectul nebunesc al lui Elon Musk de a coloniza Marte. O versiune modificată va fi utilizată şi în cadrul programului Artemis al NASA, care prevede întoarcerea americanilor pe Lună, cu obiectivul de a menţine de această dată o prezenţă durabilă, conform sursei.

Al zecelea zbor al celei mai mari rachete din istorie trebuia să aibă loc la ora locală 18:30 (23:30 GMT), de la baza companiei americane din Texas, în sudul Statelor Unite. Cu aproximativ un sfert de oră înainte de ora prevăzută pentru decolare, SpaceX a anunţat anularea zborului. „Renunţarea la cel de-al zecelea zbor al navei Starship de astăzi pentru a avea timp să rezolvăm o problemă cu sistemele de la sol”, a anunţat SpaceX pe X, fără alte precizări, transmite AFP.

Posibilitatea unei lansări luni sau marţi

Anterior, SpaceX a anunţat că etajul superior al rachetei a fost alimentat cu combustibil, sugerând că lansarea era în pregătire. Elon Musk însuşi a postat un mesaj pe X cu o oră mai devreme, spunând „Lansarea Starship 10 în această seară”. Drumurile fiind încă închise în apropierea bazei, este posibil ca lansarea să aibă loc luni sau marţi, dar SpaceX nu a dat nicio informaţie despre o eventuală amânare.

Acest nou zbor avea ca obiectiv o serie de experimente pe etajul superior al rachetei, nava, înainte ca aceasta să amerizeze în Oceanul Indian. Spre deosebire de încercările anterioare, de data aceasta nu era prevăzut ca SpaceX să încerce să recupereze racheta cu ajutorul unor braţe mecanice, o manevră spectaculoasă pe care numai această companie o stăpâneşte.

În timpul celor trei încercări din acest an, SpaceX a suferit multiple probleme tehnice. Primele două au fost marcate de explozia spectaculoasă a etajului superior al rachetei la începutul zborului, provocând de două ori ploi de resturi deasupra Caraibelor. La sfârşitul lunii mai, nava Starship a reuşit de data aceasta să ajungă în spaţiu, dar a explodat înainte de sfârşitul misiunii programate, din cauza unei scurgeri de combustibil.

O misiune „supusă unei presiuni puternice”

Compania lui Elon Musk mizează pe o strategie riscantă: lansarea mai multor prototipuri pentru a corecta pe parcurs problemele întâmpinate în timpul zborului. Dar această serie de eşecuri, la care s-a adăugat în iunie o explozie în timpul unui test la sol, alimentează îndoielile, în timp ce Elon Musk continuă să mizeze pe primele lansări către Marte începând cu 2026.

Această misiune este, aşadar, „supusă unei presiuni puternice”, deoarece, în ciuda numeroaselor teste, racheta „nu s-a dovedit fiabilă”, a declarat pentru AFP Dallas Kasaboski, de la firma de consultanţă Analysys Mason. Cu alte cuvinte, „succesele nu au depăşit eşecurile”, potrivit acestuia.

Dezvoltarea navei Starship, al cărei prim zbor de testare a avut loc în aprilie 2023, ar putea însă să se accelereze, SpaceX obţinând undă verde din partea autorităţii americane de reglementare a aviaţiei pentru a-şi mări ritmul lansărilor. Preşedintele Donald Trump, al cărui consilier apropiat a fost Elon Musk, a îndemnat guvernul său să elimine obstacolele administrative din calea activităţilor spaţiale comerciale.