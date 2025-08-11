Spitalizările din Germania pentru tulburări alimentare în rândul fetelor s-au dublat în două decenii

Numărul fetelor şi tinerelor internate pentru tulburări alimentare în Germania aproape s-a dublat în ultimele două decenii, ajungând de la 3.000 de cazuri în 2003 la 6.000 în 2023, potrivit datelor guvernamentale publicate luni şi citate de agenţia DPA, de la care relatăm cele ce urmează.

Deşi numărul total al pacienţilor internaţi pentru astfel de afecţiuni a rămas relativ constant - circa 12.100 anul trecut, faţă de 12.600 în 2003 - ponderea fetelor cu vârste între 10 şi 17 ani a crescut semnificativ, de la aproximativ un sfert la aproape jumătate (49,3%) din totalul cazurilor.

Anorexia nervoasă a fost diagnosticată în peste trei sferturi dintre cazuri, iar bulimia nervoasă la aproximativ 11% dintre pacienţi. Femeile au reprezentat 93,3% din totalul spitalizărilor în 2023, în creştere faţă de 87,6% în urmă cu 20 de ani, conform sursei citate.

Durata medie a tratamentului în spital pentru tulburări alimentare a ajuns anul trecut la 53,2 zile, cea mai ridicată valoare din 2003, în timp ce media pentru toate afecţiunile a fost de 7,2 zile. În 2023, 78 de persoane au murit în Germania din cauza complicaţiilor asociate acestor afecţiuni, sub recordul de 100 de decese din 2008.