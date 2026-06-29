Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, amendat de ITM după controalele declanşate în urma decesului doctoriţei Ştefania Szabo

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău a fost sancţionat cu o amendă de 30.000 de lei de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), în urma unui control desfăşurat în noiembrie 2025, declanşat după decesul doctoriţei Ştefania Szabo, fost director medical al unităţii.

Verificările au vizat contractele individuale de muncă cu timp parţial aferente gărzilor din mai multe secţii ale spitalului, inclusiv Secţia de Chirurgie Generală, unde activa dr. Ştefania Szabo.

Inspectorii de muncă din Buzău au constatat depăşirea numărului de ore prevăzut în contractele de muncă cu timp parţial pentru mai mulţi medici. Conform aceloraşi surse, neregulile ar fi fost identificate în cazul a trei medici chirurgi, inclusiv în evidenţele privind activitatea doctoriţei Ştefania Szabo.

Într-un punct de vedere transmis presei, conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău a confirmat aplicarea sancţiunii şi a precizat că aceasta a fost contestată.

„În urma controlului efectuat în luna noiembrie 2025, au fost verificate contractele de muncă cu timp parţial din diferite secţii ale spitalului, inclusiv secţia de Chirurgie Generală. În cadrul verificărilor s-a constatat că unii salariaţi au prestat un număr de ore mai mare decât cel prevăzut în contractele individuale de muncă cu timp parţial (gărzi), cu acordul acestora. În urma verificărilor şi constatărilor, a fost aplicată o amendă în cuantum de 30.000 lei. Spitalul Judeţean de Urgenţă a contestat procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei emis de ITM, iar în prezent se aşteaptă soluţionarea contestaţiei”, se arată în răspunsul transmis de unitatea medicală.

Doctoriţa Ştefania Szabo a fost găsită decedată în noaptea de 27 spre 28 octombrie 2025, în camera de gardă a spitalului. Avea 36 de ani, era medic chirurg şi ocupa funcţia de director medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. Ea îşi desfăşura activitatea în cadrul unităţii din anul 2020, după ce profesase anterior la Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca din Bucureşti.

Amenda aplicată de ITM este contestată în instanţă, iar procedura de soluţionare a contestaţiei este în curs.