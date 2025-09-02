Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Start Her Journey: Nou program de sprijin pentru antreprenoare la început de drum

I.S.
Comunicate de presă / 2 septembrie, 11:08

Start Her Journey: Nou program de sprijin pentru antreprenoare la început de drum

47% dintre femeile din România consideră teama de eşec principalul obstacol în calea antreprenoriatului, chiar dacă au competenţele necesare pentru a-şi construi o afacere, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Pentru a sprijini antreprenoarele aflate la început de drum, Impact Hub Bucharest şi Raiffeisen Bank România lansează Start Her Journey, un program de trei luni care ajută participantele să îşi dezvolte afacerea.

Cele 20 de participante vor învăţa de la experţi de business cum să-şi elaboreze strategia de creştere a afacerilor pe care le au.

„În România, doar 1 din 15 femei intenţionează să demareze o afacere în viitorul apropiat. Prin Start Her Journey, alături de Impact Hub Bucharest, vrem să contribuim la schimbarea acestei statistici şi să creăm un context în care femeile să aibă încredere să-şi urmeze ideile. Ne dorim să le oferim sprijinul necesar pentru ca viziunea lor să se transforme în afaceri de succes.” - Laura Mihăilă, Director de Marketing, Comunicare & CX, Raiffeisen Bank România.

Programul Start Her Journey se adresează antreprenoarelor cu vârsta între 18 şi 35 de ani, care deţin un SRL sau PFA cu sediul în România, cu vânzări deja realizate. Participantele trebuie să aibă un rol decizional în compania cu care aplică (administrator, asociat) şi să aibă planuri clare de dezvoltare.

Potrivit sursei, înscrierile în acest program sunt deschise în perioada 2-30 septembrie. Selecţia participantelor va fi realizată între 1-8 octombrie, iar anunţarea participantelor selectate se face pe 10 octombrie. Antreprenoarele alese vor urma trei module online de învăţare care tratează teme importante pentru dezvoltarea afacerilor. Modulele vor fi susţinute de specialişti care vor ghida participantele pe subiectele celor trei module de lucru.

Astfel, pe 13 octombrie va avea loc modulul despre branding şi oportunităţi de creştere a afacerii, urmat pe 17 octombrie de cel despre canalele de vânzare. Ultimul modul, pe 23 octombrie, este despre folosirea inteligenţei artificiale (AI) pentru a creşte businessul.

„Doar 2% din finanţările de capital de risc din Europa merg către startupuri conduse de femei, în ciuda dovezilor că aceste afaceri au performanţe superioare celor fondate exclusiv de bărbaţi, potrivit unei analize elaborate de Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin. Aşa s-a născut programul Start Her Journey prin care oferim antreprenoarelor acces la instrumente practice şi la o comunitate de sprijin. Ne dorim ca participantele să plece din program cu o strategie clară de creştere, cu planuri de vânzări aplicate şi cu încrederea că pot folosi tehnologia, inclusiv AI, pentru a-şi accelera afacerea. Este modul nostru de a susţine nu doar ideile, ci şi curajul femeilor care aleg antreprenoriatul”, a spus Oana Craioveanu, CEO & Cofondator Impact Hub Bucharest & Startarium.

Conform comunicatului, beneficiile sunt practice şi orientate pe rezultate concrete:

-construcţia unei strategii de creştere a afacerii;

-networking cu antreprenoare din toată ţara;

-oportunităţi de finanţare prin programul Factory by Raiffeisen Bank;

-vizibilitate - două participante premiate îşi vor promova afacerea în faţa comunităţii Impact Hub Bucharest;

-acces în comunitatea de alumni Impact Hub Bucharest.

