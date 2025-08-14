Startup-urile din România pot aplica la hackathonul european EUDIS pentru tehnologii dual-use

Startup-urile şi inovatorii din ţara noastră se pot înscrie până la 10 octombrie la ediţia de toamnă a EUDIS Hackathon, un eveniment european de inovaţie digitală în domeniul tehnologiilor cu utilizare civilă şi militară (dual-use), parte a European Defence Innovation Scheme - program al Comisiei Europene finanţat prin Fondul European de Apărare, cu un buget de aproape 7,3 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027, potrivit unui comunicat ROTSA.

Evenimentul va avea loc fizic la Bucureşti, între 17-19 octombrie, dar şi online, şi se adresează în special tinerilor inovatori - studenţi şi profesionişti la început de carieră - din statele UE, Norvegia şi Ucraina. Participanţii vor lucra la soluţii în domenii precum protecţia resurselor spaţiale, utilizarea spaţiului cosmic pentru apărare sau dezvoltarea de drone şi sisteme aerospaţiale autonome.

Hackathonul este organizat în România de Romanian Tech Startups Association (ROTSA), în parteneriat cu Techcelerator, şi continuă iniţiative similare derulate în zona defense tech şi spaţial, precum NASA Space Apps Challenge şi acceleratorul NATO DIANA.

Potrivit lui Cristian Dascălu, preşedintele ROTSA, evenimentul îşi propune „să activeze mult mai amplu în segmentul de defense tech, facilitând accesul inovatorilor locali la clienţii din acest sector şi consolidând prezenţa agenţiilor naţionale implicate în securizarea graniţelor UE, cu accent pe zona Mării Negre”.