Statele Unite reiau ajutorul alimentar pentru Somalia

T.B.
Internaţional / 29 ianuarie, 12:19

Statele Unite reiau ajutorul alimentar pentru Somalia

Statele Unite au reluat joi ajutoarele alimentare destinate Somaliei, după ce autorităţile de la Mogadiscio au anunţat că au returnat ajutoarele pe care Washingtonul susţinea că au fost confiscate ilegal, relatează agenţia AFP.

Departamentul de Stat al SUA anunţase la 8 ianuarie suspendarea tuturor programelor americane de asistenţă pentru Somalia şi invocase o politică de „toleranţă zero” faţă de risipa sau furtul alimentelor, pe fondul informaţiilor potrivit cărora lideri somalezi ar fi distrus un depozit al Programului Alimentar Mondial finanţat de Statele Unite şi ar fi confiscat 76 de tone de ajutoare alimentare, potrivit AFP.

Preşedintele american Donald Trump a vizat în mod repetat Somalia, reaminteşte AFP, după ce la sfârşitul lunii noiembrie 2025 a catalogat ţara drept „putredă” şi şi-a anunţat intenţia de a pune capăt statutului special care îi proteja pe cetăţenii somalezi de expulzarea din Statele Unite.

În acelaşi context, Donald Trump a lansat în mai multe rânduri atacuri verbale la adresa comunităţii somaleze din SUA, notează AFP.

O operaţiune federală anti-imigraţie desfăşurată în statul Minnesota a fost declanşată ulterior unor dezvăluiri privind o fraudă de amploare împotriva sistemului de asistenţă socială, comisă de membri ai diasporei somaleze, potrivit AFP.

Subsecretariatul de stat american pentru ajutoare externe, afaceri umanitare şi libertatea religioasă a transmis joi, pe reţeaua X, că salută guvernul de la Mogadiscio pentru „asumarea responsabilităţii acţiunilor sale care au afectat operaţiunile PAM, inclusiv ajutorul finanţat de Statele Unite”, relatează AFP.

În acelaşi mesaj, oficialii americani au precizat că, „drept urmare a acestei declaraţii”, Statele Unite reiau distribuirea de produse alimentare către Programul Alimentar Mondial, continuând totodată reevaluarea poziţiei generale privind asistenţa acordată Somaliei, conform AFP.

Guvernul somalez anunţase marţi, tot pe platforma X, că „toate mărfurile PAM afectate de extinderea portului au fost restituite” şi că agenţia ONU a primit un depozit de dimensiuni mai mari, informează AFP.

Partea somaleză a insistat, în acelaşi mesaj, asupra principiului „transparenţei” în gestionarea ajutoarelor, menţionează AFP.

Iniţial, autorităţile de la Mogadiscio susţinuseră că demolarea depozitului PAM făcea parte din lucrările de extindere şi reamenajare a portului, iar alimentele rămâneau în responsabilitatea agenţiei ONU, potrivit AFP.

Autorităţile somaleze, descrise de AFP drept „fragile”, depind în mare măsură de sprijinul militar american în lupta împotriva insurgenţilor islamişti din gruparea al-Shabab, afiliată din 2021 la al-Qaida, precum şi împotriva jihadiştilor din organizaţia Statul Islamic.

Marţi, Comandamentul SUA pentru Africa, AFRICOM, a anunţat accelerarea ritmului loviturilor aeriene împotriva celor două grupări, precizând că, de la 1 ianuarie, au fost lansate 23 de atacuri aeriene, relatează AFP.

