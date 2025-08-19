Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Stelian Bujduveanu: "Dacă fragmentăm dreapta, cum am făcut-o în ultimii 20 de ani, ne vom trezi că dăm Capitala pe mâna unui extremist"

I.S.
Politică / 19 august, 20:33

Stelian Bujduveanu: "Dacă fragmentăm dreapta, cum am făcut-o în ultimii 20 de ani, ne vom trezi că dăm Capitala pe mâna unui extremist"

Primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu nu exclude posibilitatea unei candidaturi la alegerile pentru Primăria Bucureşti, însă a precizat că acest lcuru nu a fost discutat în interiorul partidului, întrucât nici nu s-a luat de către Guvern decizia organizării scrutinului. Bujduveanu avertizează, însă, că există riscul ca un ”extremist” că câştige alegerile, dacă partidele pro-occidentale fragmentează votul.

"În primul rând, singurul care poate hotărî când va fi data alegerilor este Guvernul României. Decizia pe care o va lua la momentul la care are toate datele pe masă, raportat la discuţiile din coaliţie (...)raportat la cum va arăta economia României, costurile de organizare a alegerilor, economia României la nivel de toamnă-iarnă când se vehiculează şi, în funcţie de aceste aspecte, cu siguranţă, Guvernul va lua o decizie”, a declarat, marţis eară, la B1 TV Stelian Bujduveanu.

Acesta a asigurat că Primăria funcţionează ”şi va funcţiona în continuare foarte, foarte bine pe repararea de ţevi, schimbarea liniilor de tramvai”.

Bujduveanu a precizat că în interiorul PNL nu s-a discutat încă despre alegerile de la Bucureşti şi eventualii candidaţi.

"În primul rând, noi n-am avut gândire internă în partid, n-am avut o discuţie aplicată în partid despre acest scenariu. După ce Guvernul va hotărî când va fi data alegerilor, cu siguranţă, toţi cei care îşi doresc şi care au ceva de zis pentru oraşul acesta sunt liberi să-şi anunţe candidatura.Orice mecanism de departajare, având în vedere că nu avem alegeri în două tururi, e binevenit. Ce se întâmplă, în România? Dacă fragmentăm dreapta, cum am făcut-o în ultimii 20 de ani, ne vom trezi că dăm Capitala pe mâna unui extremist”, a mai declarat primarul general interimar.

Potrivit acestuia, ”există riscul” ca alegerile să fie câştigate de un candidat din opoziţie, ”pentru că alegerile vor fi o supapă pentru măsurile guvernamentale care nu sunt populare, dar sunt necesare”.

”Cam toate partidele care sunt pe partea pro-europeană, toate fac parte din arcul de guvernare. În momentul în care vei avea alegeri şi nu gestionezi foarte bine problema pe comunicare şi n-ai un candidat care să fii sigur că poate, în primul rând, să facă ceva pentru oraşul acesta, că doar dacă facem alegeri că cineva nu are loc de muncă, să-mi fie cu iertare, atunci cred că iar vom fi taxaţi de bucureşteni. Scopul nostru este să găsim acel om care poate duce Capitala în direcţia corectă, aşa cum a lăsat-o preşedintele României şi cum este acum şi 2 - să nu riscăm să o dăm pe mâna unui extremist din cauza suprapunerii efectelor guvernamentale”, a mai declarat Bujduveanu.

Acesta a precizat că ”cea mai mare îngrijorare este că, dacă noi acum vorbim despre nume, fără să avem data alegerilor, nu facem altceva decât să punem benzină pe foc”.

Întrebat dacă va candida, Bujduveanu a afirmat: ”Nu exclud şi vă spun de ce. De 10 ani, activitatea mea pe care o desfăşor e la Primăria Capitalei. Consider că sunt lucruri bune care pot fi continuate şi lucruri şi mai bune care pot fi făcute”.

