Ştirbu: "Oricine vorbeşte despre eliminarea privilegiilor devine pericol pentru stabilitate”

Preşedintele PNL Olt, deputatul Gigel Ştirbu, susţine că „disperarea” de a-l înlătura pe premierul Ilie Bolojan este generată de teama de a pierde anumite privilegii, conform Agerpres.

"Ajunge! De ce e atât de mare disperarea să fie înlăturat Bolojan acum? Pentru că sistemul simte că i se taie oxigenul. Ani de zile au împărţit funcţii, au umflat aparatele bugetare, au protejat pensii speciale şi au transformat administraţia într-o reţea de fidelităţi. România a plătit, ei au încasat. Acum, când cineva vorbeşte despre tăieri reale, reformă administrativă şi eliminarea privilegiilor, brusc devine 'pericol pentru stabilitate'. Nu e despre stabilitate, ci despre privilegii şi control. Sistemul nu se teme de adversari, ci de cei care nu vor să joace după regulile sale. Când toată vechea gardă se aliniază la atac, înseamnă că miza e reală. Când baronii devin moralişti peste noapte, s-a atins nervul", a scris Gigel Ştirbu într-un mesaj pe Facebook, potrivit Agerpres.

Deputatul liberal afirmă că reforma oferă oportunitatea de a ieşi „din cercul vicios al risipei şi clientelei politice” şi de a renunţa la protecţia privilegiilor, a relatat Agerpres.

"România a fost prea mult timp prinsă între frică şi resemnare. Ni s-a spus că 'nu se poate', că 'aşa funcţionează lucrurile' sau că 'toţi sunt la fel'. Nu toţi sunt la fel, şi nu mai poate continua aşa. Dacă reforma eşuează, pierdem şansa de a ieşi din cercul vicios al risipei şi clientelei politice. Dacă reforma rezistă, pierde sistemul care s-a hrănit din slăbiciunea statului. Miza nu e un om sau un partid, ci ruperea unui mod de a face politică. România nu are nevoie de protecţia privilegiilor, ci de curaj. Iar dacă vechile reţele reacţionează vehement, poate că, pentru prima dată, sunt puse în defensivă", a conchis Gigel Ştirbu, subliniază Agerpres.