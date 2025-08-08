Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Studiu CJI: Elevii din România petrec, în medie, şase ore pe zi pe internet, în vacanţa de vară

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 8 august

Studiu CJI: Elevii din România petrec, în medie, şase ore pe zi pe internet, în vacanţa de vară

Elevii din România petrec considerabil mai mult timp online în perioada verii, arată o analiză recentă realizată de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI). Potrivit datelor culese în perioada 22 februarie - 26 martie 2024 de la un eşantion de 1.852 de elevi, media zilnică de utilizare a internetului ajunge la 6 ore în cazul liceenilor, 4 ore pentru elevii de gimnaziu şi 2 ore pentru cei din clasele a III-a şi a IV-a. Această creştere a consumului digital este atribuită în principal timpului liber mai generos din vacanţa de vară şi absenţei activităţilor şcolare, ceea ce permite copiilor şi adolescenţilor să îşi petreacă mai mult timp pe reţelele sociale şi pe alte platforme de divertisment.

TikTok domină: o treime dintre liceeni petrec peste 5 ore pe zi pe aplicaţie

Platformele de social media axate pe divertisment rapid şi interacţiune vizuală, precum TikTok, Instagram, WhatsApp şi YouTube, sunt cele mai utilizate de elevii români. Potrivit analizei: 33,3% dintre liceeni şi aproape 25% dintre gimnazişti declară că petrec peste 5 ore/zi pe TikTok; Alte 36,2% dintre liceeni şi 32,3% dintre gimnazişti petrec între 2-3 ore/zi pe această platformă; TikTok este urmat de Instagram, unde 22,8% dintre liceeni şi 17,8% dintre gimnazişti petrec peste 5 ore zilnic; Cu toate acestea, cei mai mulţi elevi folosesc Instagram sub o oră pe zi (26,1% liceeni, 34,6% gimnazişti) sau între 2-3 ore (33,9% liceeni, 31% gimnazişti).

WhatsApp şi YouTube - folosite mai moderat

WhatsApp rămâne una dintre platformele frecvent utilizate, dar într-un regim moderat: peste 50% dintre elevii de liceu şi gimnaziu afirmă că o folosesc o oră sau mai puţin pe zi (53,9% la liceu, 56,1% la gimnaziu). În ceea ce priveşte YouTube: aproximativ 36% dintre liceeni şi 40% dintre gimnazişti declară că îl folosesc maximum o oră pe zi; totodată, o altă treime îl accesează între 2-3 ore zilnic.

Implicaţii pentru dezvoltarea cognitivă şi performanţa şcolară

Conform cercetărilor internaţionale consultate de CJI, precum studiul Students and Digital Screens: Media Consumption and Reading Habits Before and After the Summer Holidays realizat de Universitatea Badji Mokhtar Annaba (Tunisia), timpul nestructurat din vacanţă favorizează o creştere a consumului digital, ceea ce poate avea implicaţii importante asupra dezvoltării cognitive a copiilor, dar şi asupra performanţei şcolare ulterioare. Elevii afirmă că utilizează internetul în principal pentru: comunicarea cu prietenii şi familia, urmărirea conţinutului de divertisment, ascultarea de muzică, participarea la activităţi pe reţele sociale.

